حمدان بن زايد يتفقد سير العمل في مشروع مدينة السلع السكني ومشروع بعيا السلع للبنية التحتية

تفقد سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثِّل الحاكم في منطقة الظفرة، سير العمل في مشروع مدينة السلع السكني، أحد المشاريع السكنية في المنطقة، ومشروع بعيا السلع للبنية التحتية، وذلك في إطار حرص سموّه على متابعة تنفيذ المشاريع السكنية والاطلاع على مراحل إنجازها بما يواكب تطلعات المواطنين.

ورافق سموّه، خلال الزيارة، معالي محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان؛ وناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة؛ وحمد حارب المهيري، المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان، وعدد من كبار المسؤولين.





وأشاد سموّه بالجهود المبذولة في تنفيذ المشاريع وفق أعلى المعايير، مؤكداً أهمية توفير بيئة سكنية متكاملة تعزز الاستقرار الأسري والاجتماعي.

وأكد سموّه أن تعزيز الاستقرار الأسري للمواطنين، وتوفير الحياة الكريمة لهم، ورفع جودة حياتهم، يأتي في صميم توجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مشدداً على أهمية توفير مساكن عصرية ومتكاملة تلبي احتياجات الأسرة الإماراتية وتسهم في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة.

وخلال الزيارة، استمع سموّه إلى شرح مفصل عن مراحل تنفيذ المشروعين، واطلع على مخططاتهما والمرافق المصاحبة لهما، مشدداً على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المعتمدة، بما يحقق رؤية إمارة أبوظبي في تطوير مجتمعات سكنية متكاملة ومستدامة.

يضم مشروع مدينة السلع السكني 108 وحدات سكنية، تبلغ مساحة الوحدة الواحدة 505 أمتار مربعة، ويقام المشروع على مساحة إجمالية تصل إلى 29.7 هكتاراً، وبتكلفة تتجاوز 507 ملايين درهم.

كما يشتمل المشروع على مرافق مجتمعية وخدمية متكاملة، تشمل جامعاً وحديقة عامة ومجمعاً تجارياً، ويتوقع الانتهاء من تنفيذه في فبراير 2027.

وإلى جانب مشروع الوحدات السكنية، اطلع سموّه على سير العمل في مشروع بعيا السلع لتطوير الأراضي السكنية، الذي يشمل تطوير 104 أراضٍ سكنية على مساحة إجمالية تبلغ 29.8 هكتاراً، ويتوقع إنجاز المشروع في فبراير 2026، بما يسهم في دعم خطط التوسع العمراني وتوفير خيارات سكنية متنوعة للمواطنين في منطقة الظفرة.