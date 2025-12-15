الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

حمدان بن زايد يزور مبارك سهيل اليبهوني بمنزله في مدينة السلع

حمدان بن زايد يزور مبارك سهيل اليبهوني بمنزله في مدينة السلع
15 ديسمبر 2025 20:41

زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، مبارك سهيل اليبهوني، في منزله بمدينة السلع في منطقة الظفرة.

ورحب مبارك سهيل اليبهوني بزيارة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، معرباً عن شكره وتقديره، وأفراد أسرته لزيارة سموه الكريمة، التي تعكس العلاقة الوثيقة التي تجمع قيادة دولة الإمارات بشعبها، والقائمة على نهج التواصل المباشر والمستمر بين القيادة وأفراد المجتمع، دون حواجز أو فواصل.

وتبادل سموه الأحاديث الودية، مؤكداً حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على متابعة أحوال المواطنين والاطمئنان عليهم.

وأكد سموه أهمية التواصل مع المواطنين في مختلف المناسبات، والتعرف إلى احتياجاتهم عن قرب، مشيرًا إلى سعي القيادة الرشيدة لتوفير متطلبات التنمية والتطوير كافة، بما يحقق الحياة الكريمة للمواطنين.

ورافق سموه، خلال الزيارة، معالي محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان، وناصر محمد المنصوري وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وحمد حارب المهيري، المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان، وعدد من كبار المسؤولين.

المصدر: وام
حمدان بن زايد
زيارة
المواطنون
مدينة السلع
السلع
