أبوظبي تستضيف المنتدى العالمي لفهم المخاطر 2026

أبوظبي (الاتحاد)



أعلن مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي استضافة العاصمة أبوظبي النسخة التاسعة من المنتدى العالمي لفهم المخاطر 2026 (UR26)، الذي ينظم بالتعاون مع الصندوق العالمي للحد من الكوارث والتعافي (GFDRR) التابع للبنك الدولي؛ بهدف تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعرفة في مجالات إدارة الأزمات والحد من مخاطر الكوارث، ودعم الجاهزية المجتمعية والمؤسسية. ووقعت اتفاقية التعاون والشراكة لتنظيم المنتدى في أبوظبي، بين مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، والصندوق العالمي للحدث من الكوارث والتعافي (GFDRR)، بحضور مطر سعيد النعيمي، مدير عام المركز، وأوسمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان. ويعد المنتدى منصة دولية فريدة تجمع صناع القرار والخبراء والباحثين وممثلي المجتمع المدني من مختلف دول العالم لمناقشة سبل فهم المخاطر المتزايدة التي تواجه المجتمعات والاقتصادات والبنى التحتية. ومن المتوقع أن يشارك في المنتدى أكثر من 1500 مختص، إلى جانب عدد من الجهات والشركات من القطاعات الحكومية والخاصة والمنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية لمناقشة قضايا محورية.

وستقام فعاليات المنتدى على مدى خمسة أيام في مركز أدنيك أبوظبي في الفترة ما بين 19 و23 أكتوبر 2026.



ثقة دولية

أكد مطر سعيد النعيمي، مدير عام مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، أن استضافة المنتدى العالمي لفهم المخاطر 2026، تمثل محطة محورية في مسيرة أبوظبي نحو ترسيخ مكانتها مركزاً رائداً للجاهزية والاستباقية، وتعكس أيضاً الثقة الدولية بدورها شريكاً أساسياً في الجهود العالمية للحد من مخاطر الكوارث، وتعزيز إدارة الأزمات على أسس علمية وتكنولوجية متقدمة.

وأضاف: «يعتبر المنتدى فرصة استراتيجية لتعزيز الشراكات الدولية وتبادل الخبرات مع الجهات والخبراء من مختلف أنحاء العالم، بما يسهم في تطوير أنظمة أكثر تكاملاً وفاعلية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث. كما نحرص على توظيف أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات لدعم صناعة القرار، وتعزيز جاهزية القطاعات الحيوية، انطلاقاً من التزامنا برؤية حكومة أبوظبي في بناء منظومة متكاملة قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية بكفاءة واحترافية».