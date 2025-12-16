علماء في "نيويورك أبوظبي" يطورون أداة مبتكرة تدعم حلول الطاقة النظيفة

طور العلماء في جامعة نيويورك أبوظبي، أداة جديدة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي تُسمى LA⁴SR، والتي يمكنها سرعة تحديد البروتينات التي كانت غير معروفة سابقاً في الطحالب الدقيقة - وهي كائنات صغيرة تنتج الكثير من الأكسجين على الأرض وتدعم النظم البيئية المائية بأكملها.





يسمح هذا الاختراق للعلماء بتسريع البحث عن مركبات طبيعية جديدة وإنزيمات يمكن أن تدعم حلول الطاقة النظيفة في المستقبل، كما سيتمكن الباحثون من فهم أفضل لكيفية تكيّف الأحياء الدقيقة مع البيئات المتغيرة ويفتح إمكانيات جديدة لمراقبة جودة المياه وتتبع كيفية استجابة النظم البيئية لتغير المناخ.





وتعتبر الطحالب الدقيقة من متطلبات وجود الحياة على الكوكب، ومع ذلك فإن العديد من بروتيناتها يصعب اكتشافها لأنها مختلطة مع بروتينات من كائنات دقيقة أخرى.

ولحل هذه المشكلة، قام فريق جامعة نيويورك أبوظبي بتدريب نظام ذكاء اصطناعي على فك شفرة البروتين بالطريقة التي يتعامل بها نموذج اللغة مع النصوص.





ونتيجة لذلك، يمكن لأداة LA⁴SR التفرقة بين البروتينات الطحلبية الحقيقية والبيانات الدخيلة المضللة بدقة شبه تامة، فيقوم الذكاء الاصطناعي بهذا التحليل بسرعة تفوق الحالية بحوالي عشرة آلاف مرة.

وقال الأستاذ المشارك في علم الأحياء بجامعة نيويورك أبوظبي كوروش صالحي أشتياني، إن الطحالب الدقيقة تُعد من بين أهم الكائنات على الأرض، لكن الكثير من خصائصها لا تزال خفية.





وأوضح ديفيد نيسون، كبير علماء البحث في جامعة نيويورك أبوظبي والمؤلف الرئيسي للدراسة ، إنه مع أداة LA⁴SR يمكننا رؤية هذه البروتينات بوضوح، وتتيح استكشاف أساس الحياة في محيطاتنا بسرعة ومستوى من التفاصيل كان غير مسبوق.

وتمثل أداة LA⁴SR خطوة مهمة في مساعي الكشف عن دور أصغر الكائنات على الأرض في دعم الحياة على الكوكب.





وتعتبر جامعة نيويورك ضمن أفضل 31 جامعة في العالم حسب تصنيف مؤسسة تايمز للتعليم العالي، مما يضع جامعة نيويورك أبوظبي في المرتبة الأولى بين الجامعات المصنفة عالمياً في دولة الإمارات.

وتفتخر الجامعة بخريجيها ومنهم 24 خريجاً ممن نالوا منحة رودس، مما يعكس المستوى الأكاديمي لخريجي جامعة نيويورك أبوظبي، ومن حيث الأساتذة والأبحاث، يضم الطاقم التدريسي أربعة من حملة جائزة نوبل في مختلف المجالات، كما أسست جامعة نيويورك أبوظبي أكثر من 90 مختبراً ومشروعاً للأساتذة، أنتجت مجتمعةً أكثر من 9500 بحث عالمي.





ووفقاً لمؤشر نيتشر، تحتل جامعة نيويورك أبوظبي المرتبة الأولى في الدولة من حيث عدد الأبحاث المنشورة في أهم الدوريات العلمية.