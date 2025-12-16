"الوطني الاتحادي" يشكل لجانه الدائمة لدوري الانعقاد الثالث والرابع من الفصل التشريعي الـ18

اعتمد المجلس الوطني الاتحادي، تشكيل لجانه الدائمة لدوري الانعقاد الثالث والرابع من الفصل التشريعي الثامن عشر، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية للمجلس الصادرة بقرار رئيس الدولة رقم 11 لسنة 2023م.

وتضمن التشكيل اعتماد ثماني لجان دائمة برئاسة نخبة من أعضاء المجلس، بما يواكب متطلبات المرحلة التشريعية والرقابية ويعزز عمل اللجان المتخصصة، أولاها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى

برئاسة الدكتور أحمد عيد المنصوري، وعضوية مضحية سالم المنهالي مقررا، وسالم حمد العامري، وماجد محمد المزروعي، وهلال محمد الكعبي، وثانيها لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية برئاسة معالي د.علي راشد النعيمي، وعضوية سارة محمد فلكناز مقررا، وأحمد مير هاشم خوري، والشيخ سعيد بن سرور الشرقي، وفاطمة علي المهيري.

واعتمد المجلس تشكيل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية برئاسة سعيد راشد العابدي، وعضوية كل من خالد عمر الخرجي مقررا، والدكتور طارق حميد الطاير، النائب الأول لرئيس المجلس، وعائشة راشد ليتيم، والدكتور مروان عبيد المهيري، ومنى خليفة حماد، وميره سلطان السويدي، ولجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة، برئاسة وليد علي المنصوري، وعضوية محمد عيسى الكشف مقررا، وعائشة إبراهيم المري، وناعمة عبدالله الشرهان، وسعادة الدكتورة نضال محمد الطنيجي. ولجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، برئاسة الدكتور عدنان حمد الحمادي، وعضوية الدكتورة مريم عبيد البدواوي، مقررا، وآمنة علي العديدي، وحميد أحمد الطاير، وعائشة خميس الظنحاني، ومحمد حسن الظهوري، والدكتورة موزة محمد الشحي.

كما اعتمد المجلس تشكيل لجنة الشؤون الصحية والبيئية، برئاسة سعادة الدكتورة سدرة راشد المنصوري، وعضوية سمية عبدالله السويدي مقررا، وسعادة سالم راشد المفتول، وسعادة محمد أحمد اليماحي، وسعادة نجلاء علي الشامسي، ولجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، برئاسة سعادة مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس، وعضوية سعادة شيخة سعيد الكعبي مقررا، وسعادة حشيمة ياسر العفاري، وسعادة سلطان سالم الزعابي، وسعادة منى راشد طحنون. ولجنة رؤساء اللجان برئاسة معالي د.علي راشد النعيمي، وعضوية رؤساء اللجان الدائمة، وتختص بدراسة القضايا المشتركة المتعلقة بعمل اللجان وتطوير نظم عملها ورفع التوصيات بشأنها لهيئة مكتب المجلس.

ويأتي اعتماد تشكيل اللجان في إطار تعزيز دور المجلس الوطني الاتحادي في القيام بمسؤولياته التشريعية والرقابية، ودعم التكامل المؤسسي بين لجانه المتخصصة خلال المرحلة المقبلة.