حمدان بن محمد يشهد "غداء دبي"

شهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، "غداء دبي".

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «شهدت اليوم "غداء دبي" بدعوة من الوالد محمد جمعة النابودة.. والتقيت بأكثر من 200 من أهالي ديرة في مجلس الخوانيج في دبي.. مجالسنا كانت ولا تزال المدرسة الأولى لقيمنا.. والميدان الأصيل الذي يجمع أهلنا على المحبة والتراحم».

وأضاف سموه: «هذه اللقاءات تجسد قوة نسيج مجتمعنا، وتؤكد أن روح الجوار والضيافة ستبقى هويتنا مهما تغيّر الزمن. دبي وطن يكبر بأهله، وقوته تكمن في تماسك مجتمعه».