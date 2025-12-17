الخميس 18 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

تنبيه من المركز الوطني للأرصاد

تنبيه من المركز الوطني للأرصاد
17 ديسمبر 2025 07:28

دعا المركز الوطني للأرصاد إلى توخي الحذر بسبب الرياح نشطة السرعة والمثيرة للغبار والأتربة والتي تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على بعض المناطق في الدولة.

وأوضح عبر حسابه في منصة إكس: أن رياحاً جنوبية شرقية نشطة السرعة مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 2000 متر على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصةً الشمالية والشرقية وذلك من الساعة 06:00 وحتى الساعة 16:30 اليوم الأربعاء.

حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي في شأن تنظيم الاستخدامات الصناعية والطبية للقنب الصناعي

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائم جزئياً إلى غائم أحياناً تتخلله بعض السحب الركامية مع سقوط أمطار على الجزر وتمتد على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية.

وأوضح المركز، أن الرياح ستكون معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية ، وحركتها جنوبية شرقية - شمالية شرقية، وسرعتها / 15 إلى 30 تصل إلى 50 كم/س.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المركز الوطني للأرصاد
الطقس
الإمارات
الطقس في الإمارات
