شراكة بين «القابضة» و«غيتس لتوظيف الذكاء الاصطناعي»

أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت «القابضة» (ADQ)، وهي شركة استثمار سيادية تركز على الاستثمار في البنية التحتية الأساسية وشبكات التوريد العالمية، عن توقيع اتفاقية شراكة مع مؤسسة «غيتس لتوظيف الذكاء الصناعي وتكنولوجيا التعليم» على هامش أعمال أسبوع أبوظبي المالي 2025 بهدف تسريع وتيرة التبني المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا التعليم (EdTech) لمساعدة الأطفال في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى على تحسين نتائج التعلّم.

ومع تطور أنظمة التعليم، أصبحت منصات التعلم الرقمية وتقنيات البيانات وحلول الذكاء الاصطناعي جزءاً أساسياً من البنية التحتية الوطنية. إذ تساعد هذه الأدوات في تطوير الكفاءات البشرية وتعزيز الجاهزية التقنية التي تضمن القدرة على المنافسة في المستقبل. ومن خلال التركيز على هذا الجانب الحديث في البنية التعليمية، تواصل «القابضة» (ADQ) تعزيز استثماراتها في الأصول المادية والرقمية وتطوير إمكانيات جديدة تسهم في بناء اقتصادات مستدامة وقادرة على مواكبة التطورات المستقبلية.

ومن المتوقع أن تصبح أفريقيا بحلول عام 2050 موطناً لثلث شباب العالم، لكن تسعة من كل عشرة أطفال دون سن العاشرة في القارة الأفريقية حالياً غير قادرين على القراءة أو إجراء العمليات الحسابية الأساسية.

تهدف الشراكة إلى توجيه الموارد نحو حلول تلبي الاحتياجات المحلية وتدعم الطلاب والمعلمين، لمساعدة الأنظمة التعليمية على بناء القدرات اللازمة لتحقيق تقدم ملموس ومستدام. ويمثل تعزيز محو الأمية وتعليم المهارات الحسابية للأطفال في الصفوف الأولى أمراً ضرورياً لتحسين نتائج التعلم طوال المسيرة التعليمية ودفع عملية التنمية في المنطقة.

وتعليقاً على الشراكة، قال معالي محمد حسن السويدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة في «القابضة» (ADQ): «تندرج هذه الشراكة في إطار التزام دولة الإمارات بتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول المعتمدة على التكنولوجيا، كما تعكس مساعي«القابضة (ADQ) » لتحقيق أثر إيجابي للأجيال الحالية والقادمة في مختلف مناطق العالم».

وأضاف: «انطلاقاً من حرصنا على الاستثمار بطريقة واعية ومسؤولة، ندرك أهمية دورنا في تطوير البنية التحتية التي تدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتسهم في توفير مسارات جديدة لتحقيق النمو الشامل. وبينما كان التركيز في السابق على الأصول المادية، تكتسب الأنظمة الداعمة للتعلم والبيانات والتقنيات الذكية أهمية متزايدة في تعزيز التنمية الوطنية الشاملة ومن خلال الجمع بين قدراتنا الاستثمارية وخبرات المؤسسات العالمية الرائدة، نسعى إلى دعم وتعزيز الأنظمة التعليمية، وتزويد ملايين الشباب في القارة الأفريقية بالفرص والمهارات اللازمة للنجاح في عصر الرقمنة».

بدوره، قال بيل غيتس، رئيس مؤسسة غيتس: «تتيح تقنيات الذكاء الاصطناعي إمكانات هائلة لإحداث تحول في عملية التعليم وتوفير المزيد من الفرص. وتجمع هذه الشراكة الخبرات اللازمة للاستفادة من الأدوات التقنية بشكل مسؤول وتوسيع نطاق الأساليب التعليمية المؤثرة كما تعتبر الإمارات دولة رائدة على مستوى العالم في تطبيق الحلول المبتكرة وإتاحة الفرص للأجيال الشابة، لذا فإن هذه الشراكة ستسهم في تعزيز الزخم الحالي وستساعد الأطفال على تطوير المهارات الأساسية وتمكينهم في المستقبل».

وتشهد القارة الأفريقية زخماً متنامياً في عملية إصلاح القطاع التعليمي، والذي تجسد في تعهدات قمة الاتحاد الأفريقي 2025 بإنهاء فقر التعلم بحلول عام 2035، مما يتيح فرصة استثنائية لإحداث تغيير حقيقي. وتساهم التطورات التقنية المتسارعة، إلى جانب نمو الخبرات المحلية وتعزيز التعاون الإقليمي، في إرساء دعائم راسخة للتحول المستهدف. وتسعى هذه الشراكة إلى تسريع وتيرة التحصيل العلمي وبناء مستقبل واعد لأجيال الشباب في أفريقيا من خلال توظيف قدرات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا التعليم بما يتوافق مع متطلبات المعلمين والطلاب.



40 مليون دولار

تخصص الشراكة الممتدة لأربع سنوات 40 مليون دولار، تساهم «القابضة» (ADQ) بما نسبته 50 % منها (20 مليون دولار)، لمعالجة التحديات التعليمية المستمرة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى من خلال توسيع الاستخدام الأخلاقي لتقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال برنامجين رئيسيين، الأول هو مبادرة العالمية «الذكاء الاصطناعي من أجل التعليم» (AI-for-Education) التي أُطلقت عام 2022 وتركز على تطوير نماذج عملية للتعلم بدعم من الذكاء الاصطناعي وتوفر إرشادات للحكومات في دول الجنوب العالمي. أما البرنامج الثاني فهو «صندوق تكنولوجيا التعليم والذكاء الاصطناعي» (EdTech and AI Fund)، وهو أداة استثمارية جديدة من المقرر إطلاقها عام 2026 بهدف توسيع حلول تكنولوجيا التعليم والذكاء الاصطناعي في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. سيحظى الصندوق بدعم من «القابضة» (ADQ) ومؤسسة غيتس، وسيكون أول صندوق مخصص للتوسع في الممارسات التي أثبتت نجاحها في تحسين عملية التعلم في المراحل الأساسية على المستوى الوطني.

وتوفر تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي فرصاً واعدة لتعزيز الأساليب التعليمية الناجحة، لكن الأدلة العملية على مثل هذه الممارسات ما زالت غير متوفرة بشكل كافٍ. ويواجه القطاع نقصاً في التمويل والانتشار، حيث إن، أكثر من 93% من منتجات تكنولوجيا التعليم في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط الدخل لم يتم اختبارها بشكل عملي. ولا تجتذب منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى سوى 2% من رأس المال الاستثماري العالمي لدعم تكنولوجيا التعليم، إضافة إلى أن 4% فقط من الأطفال في المنطقة يستخدمون تكنولوجيا التعليم بشكل منتظم.