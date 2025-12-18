أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة.. و«الأرصاد» يحذّر

إبراهيم سليم (أبوظبي)



هطلت أمس أمطار متفاوتة الغزارة والشدة، مصحوبة بالبرد أحياناً على معظم مناطق الدولة، في وقت مبكر من صباح أمس، حيث تشهد الدولة امتداد منخفض جوي سطحي يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، أدى إلى نشاط لرياح شمالية غربية نشطة السرعة تصل سرعتها إلى 40 كم/ساعة خاصة مع السحب.

ودعا المركز الوطني للأرصاد إلى توخي الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار على بعض المناطق، والابتعاد عن مناطق جريان الأودية وتجمعات المياه.

ونبّه المركز إلى اتباع إجراءات السلامة أثناء هطول الأمطار، كما وجّه قائدي المركبات عند استخدام السيارات للضرورة، بالقيادة بأمان، مع اتخاذ الحيطة والحذر أثناء التعامل مع مستخدمي الطريق، والتأكد من ترك المصابيح الرئيسة للسيارة مضاءة في ظروف الرؤية المحدودة، والحرص على متابعة آخر مستجدات الحالة الجوية من الجهات المعنية.



عدم استقرار جوي

وتتأثر الدولة بحالة من عدم الاستقرار الجوي على شكل موجات، نتيجة امتداد منخفض جوي سطحي من البحر الأحمر مصحوب برياح جنوبية شرقية رطبة، مع امتداد منخفض جوي علوي يتعمق ويضعف أحياناً، ويصاحبه تيار هوائي من الشمال الغربي.

وأفاد المركز بتعمق المنخفض الجوي العلوي مصحوباً بكتلة هوائية باردة، حتى الجمعة، وتزداد كميات السحب على مناطق متفرقة تتخللها سحب ركامية، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الغزارة على فترات، وعلى شكل موجات مع البرق والرعد أحياناً، واحتمال تساقط البرد على بعض المناطق. وحركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة مع السحب الركامية، وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية. بالنسبة إلى حالة البحر يكون خفيفاً إلى متوسط الموج، ومضطرباً أحياناً، خاصة مع السحب في الخليج العربي وفي بحر عُمان.



سحب ركامية

ووفقاً للمركز الوطني للأرصاد:«يسود اليوم طقس غير مستقر، ويكون غائماً جزئياً إلى غائم يتخلله بعض السحب الركامية على مناطق متفرقة من الدولة مع سقوط أمطار مختلفة الغزارة يصاحبها البرق والرعد وحبات البرد على مناطق محدودة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً مع السحب، وسرعتها تتراوح من 20 إلى 40 تصل إلى 65 كم/س، مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية،والبحر مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب أحياناً في الخليج العربي، ومضطرب الموج في بحر عمان.. خاصة مع السحب.





غائم جزئياً

كما تشير توقعات المركز إلى أن طقس السبت يكون غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على البحر مثيرة للغبار والأتربة، وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س، والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي، ومضطرب إلى متوسط الموج في بحر عمان.



أمطار متفاوتة

وهطلت أمطار متوسطة على ضاية، وكبدة، الرمس (رأس الخيمة)، مطار دبي الدولي، والراشدية (دبي)، ساس النخل (أبوظبي) وأمطار خفيفة إلى متوسطة على ميناء أبوظبي وأمطار خفيفة على مطار زايد الدولي (أبوظبي)، ضاية (رأس الخيمة)، جزيرة صير بونعير، وجزيرة السعديات (أبوظبي).



أعلى معايير سرعة الاستجابة

وفي أم القيوين، شهدت الإمارة منذ ساعات الصباح الأولى أمس، هطول أمطار متوسطة وغزيرة، رافقها رياح نشطة وبرق ورعد، وشملت مختلف مناطق الإمارة، فيما لا تزال حالة عدم الاستقرار الجوي مستمرة حتى الساعة الأخيرة.

وأكد الفريق الإعلامي المحلي للطوارئ والأزمات في أم القيوين، الجاهزية الكاملة للجهات المحلية والاتحادية المعنية بالطوارئ والأزمات للتعامل مع الحالة الجوية، وفق خطط العمل الطارئة المعتمدة لمواجهة الآثار المحتملة، وبما ينسجم مع أعلى معايير سرعة الاستجابة وأفضل الممارسات المعتمدة في التعامل مع الحالات المشابهة.

ونتج عن هطول الأمطار تجمع المياه في عدد من الطرقات والمناطق المنخفضة، حيث كثّفت دائرة البلدية جهودها الميدانية لسحب وتصريف مياه الأمطار من شوارع الإمارة الداخلية والمناطق السكنية، بما يضمن سلامة الطرق واستمرارية الحركة المرورية، في ظل الحالة الجوية التي تشهدها الدولة.

وأكدت دائرة البلدية أن فرق الطوارئ التابعة لها كانت في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد للتعامل مع الحالات الطارئة الناتجة عن التقلبات الجوية وهطول الأمطار، حيث جرى توزيع الآليات والمعدات اللازمة في مختلف مناطق الإمارة، إلى جانب الاستجابة السريعة للبلاغات الواردة وفق خطة طوارئ معتمدة.

ودعت البلدية أفراد المجتمع إلى التعاون والإبلاغ عن أي تجمعات لمياه الأمطار أو ملاحظات، عبر الرقم المجاني المخصص لذلك 800898.

من جانبها، دعت القيادة العامة لشرطة أم القيوين، سائقي المركبات إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، والالتزام بتخفيض السرعة، في ظل الأجواء الممطرة وحالة عدم الاستقرار الجوي التي تشهدها الدولة.



