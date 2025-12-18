رئيس الدولة يهنئ ملك المغرب بالفوز بكأس العرب لكرة القدم

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية الشقيقة، بمناسبة الفوز بكأس العرب فيفا قطر 2025 لكرة القدم.

وقال سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «أهنئ أخي جلالة الملك محمد السادس والشعب المغربي الشقيق بالفوز بكأس العرب فيفا قطر 2025 لكرة القدم، بعد أداء متميز وروح رياضية عالية لفريقي المغرب والأردن».

وأضاف صاحب السمو رئيس الدولة «أشيد بالتنظيم الناجح للبطولة من قبل دولة قطر الشقيقة، وأتمنى للجميع التوفيق في المنافسات المقبلة».