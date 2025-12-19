السبت 20 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الجينوم» في «دبي الصحية» ينال اعتماد الكلية الأميركية لعلماء الأمراض

الاعتماد يُمنح بعد تقييمٍ دقيقٍ من قِبل لجنة من الخبراء (من المصدر)
20 ديسمبر 2025 01:05

دبي (الاتحاد) 

في خطوة تجسد التزامها بأعلى معايير الجودة والدقة والسلامة العالمية، أعلنت «دبي الصحية» حصول مركز الجينوم التابع لها على اعتماد الكلية الأميركية لعلماء الأمراض (CAP)، الجهة العالمية المتخصصة في ضمان جودة المختبرات الطبية.

ويُمنح هذا الاعتماد بعد تقييمٍ دقيقٍ يُجرى من قِبل لجنة من الخبراء، للتأكد من التزام المختبرات بالمعايير العالمية المعتمدة في هذا المجال. ويُعدّ أحد أبرز برامج ضمان جودة المختبرات الطبية في العالم، إذ يهدف إلى تحقيق أعلى معايير التميّز في الممارسات المخبرية.
وأعرب الدكتور أحمد أبوطيون، مدير مركز الجينوم في «دبي الصحية»، عن اعتزازه بحصول المركز على الاعتماد من الكلية الأميركية لعلماء الأمراض (CAP)، مؤكداً أن هذا النجاح يُجسّد التزام «دبي الصحية» بأعلى معايير الجودة المعتمدة عالمياً، وحرصها على تقديم خدمات عالية الجودة للمرضى والأطباء، بما يعزز مكانته مركزاً رائداً في مجال الطب الجينومي والبحوث المتقدمة.
وأوضح أن مركز الجينوم في «دبي الصحية» يدعم منظومة الرعاية الصحية بشكل متكامل، من خلال تحليل البيانات الجينومية، وتقديم الاستشارات والمتابعة للأفراد والأسر، بما يمكّن الكوادر الطبية من اتخاذ قرارات علاجية دقيقة قائمة على أسس علمية، إلى جانب توفير منظومة شاملة من الفحوص والتحاليل الجينية عبر مختبرات الوراثة الجزيئية والجينوميات والوراثة الخلوية، تشمل التشخيص الجيني للأمراض الوراثية والنادرة، وبرنامج الفحص الجيني قبل الزواج، بما يسهم في تعزيز البرامج الصحية، ودعم منظومة الصحة العامة على مستوى دولة الإمارات.
ويدعم مركز الجينوم نموذج النظام الصحي الأكاديمي المتكامل في «دبي الصحية»، إذ يضم فريقاً من الأطباء والباحثين إلى جانب طلاب جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، ذراع التعلم والاكتشاف لـ«دبي الصحية»، بهدف تحويل الاكتشافات الطبية الحيوية إلى حلول عملية تُسهم في تطوير خدمات الرعاية الصحية والارتقاء بها.

دبي الصحية
مركز الجينوم
دبي
الجينوم
