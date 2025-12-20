القمر «فاي- 1».. منصة بحثية تعزز الوصول إلى الفضاء

آمنة الكتبي (دبي)



شهد قطاع الفضاء الإماراتي خطوة نوعية مع نجاح إطلاق القمر الاصطناعي «فاي-1»، أول منصة معيارية تطور ضمن مبادرة استضافة حمولة الأقمار الاصطناعية، بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي، في إطار مبادرة «الوصول إلى الفضاء للجميع»، حــــيث انطلق القمر على متن صاروخ «فالكون 9» من قاعدة فاندنبرغ في كاليفورنيا مساء الجــمعة، في تمام الساعة 10:44 ليلاً بتوقيت الإمارات، ليضيف بعداً جديداً لمشاركة الدول والمؤسسات في علوم الفضاء والبحث والتقنية.

ويجسد «فاي-1» رؤية دولة الإمارات في تعميم الوصول إلى الفضاء، من خلال تمكين الدول والمؤسسات من اختبار تقنيات مبتكرة في المدار، وتعزيز مساهمتها في تطوير المعرفة العلمية.

ويحمل القمر حمولات متقدمة طوّرتها وكالة البحرين للفضاء، وشركة «أنتاريكشيا براتيشتان» من نيبال، ومركز محمد بن راشد للفضاء، وأكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، في نموذج يعكس قوة التعاون الدولي وبناء بيئة بحثية مشتركة وشاملة.

ويشكل القمر محطة مهمة في مسيرة الإمارات نحو تمكين المؤسسات التعليمية والبحثية، حيث إن «فاي-1» يترجم رؤية الدولة في توفير فرص متكافئة للجميع، وإتاحة منصات عملية للشركاء الدوليين للمساهمة في تطوير التقنيات الفضائية، واكتساب خبرات مباشرة في بيئة المدار، حيث تم تطوير القمر بالكامل في دولة الإمارات، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي، ويجسد ذلك التزام الدولة بتعزيز التعاون العلمي العالمي، وبناء قدرات وطنية قادرة على قيادة مشاريع الاستكشاف الفضائي المستقبلية.

ويعد «فاي-1» قمراً اصطناعياً معيارياً من فئة CubeSat 12U، بوزن يبلغ نحو 20 كيلوغراماً، وعمر تشغيلي متوقع يصل إلى عام تقريباً، وتم تصميمه ليتيح اختبار تقنيات جديدة في المدار المنخفض، ودراسة أداء الأنظمة الإلكترونية والبحثية في بيئة فضائية حقيقية، بما يدعم الابتكار العلمي، ويعزز قدرات المستخدمين من مختلف الدول.



تمكين العلماء

يواصل مركز محمد بن راشد للفضاء جهوده في توفير بيئة فضائية داعمة للبحث والتعليم والابتكار، عبر تمكين العلماء والطلاب من التعامل مع بيانات الأقمار الاصطناعية، وتطوير نماذج معالجة الصور، واكتساب خبرات في تشغيل المهمات الفضائية بالزمن الحقيقي، في خطوة تساهم في إعداد جيل جديد من المهندسين والباحثين القادرين على قيادة مستقبل قطاع الفضاء.