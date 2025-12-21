الأحد 21 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

الإمارات و "مفوضية شؤون اللاجئين" تدعمان جهود إغاثة المتأثرين بنزاع السودان

الإمارات و"مفوضية شؤون اللاجئين" تدعمان جهود إغاثة المتأثرين بنزاع السودان
21 ديسمبر 2025 14:34

وقّعت وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، اتفاقية تعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بهدف دعم إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة إلى الشعب السوداني المتأثر بتداعيات النزاع القائم في البلاد.

 

وبموجب الاتفاقية التي تمّ توقيعها ستقدّم الوكالة منحة بقيمة 15 مليون دولار أميركي، تُخصّص لتنفيذ مشروع "الحماية والمساعدة للأشخاص المتأثرين بالنزاع في السودان" والذي من المقرر أن يبدأ في 1 يناير 2026 ويستمر حتى نهاية العام المقبل.

 

ويهدف المشروع إلى تعزيز جهود الاستجابة الإنسانية للنازحين والمتأثرين بالنزاع في السودان من خلال توفير تدابير منقذة للحياة تشمل الحماية والمأوى والرعاية الصحية بالإضافة إلى دعم التعليم.

 

وبحضور الدكتور طارق العامري، رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، وقّع الاتفاقية كل من راشد الشامسي، المدير التنفيذي لدعم الخدمات اللوجستية في وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، والدكتور خالد خليفة، المستشار الأول وممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

 

وأكد الدكتور العامري، في تصريح بهذه المناسبة، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار الجهود المتواصلة لدولة الإمارات للتخفيف من حدة الأوضاع الإنسانية المتدهورة في السودان منذ اندلاع النزاع، مشيرًا إلى أن الدولة خصصت حتى الآن نحو 784 مليون دولار أميركي كمساعدات إنسانية وإغاثية طارئة لدعم الشعب السوداني.

 

شخبوط بن نهيان يتسلم رسالة من رئيس ملاوي إلى رئيس الدولة
«ألعاب المستقبل أبوظبي 2025» تقطع «نصف الطريق» إلى «محطة الختام»

وقال سعادته: "ستواصل دولة الإمارات دورها في طليعة الجهود الدولية الرامية إلى التخفيف من معاناة أشقائنا في السودان، انطلاقًا من مسؤوليتها الأخلاقية والإنسانية في الوقوف إلى جانب المتضررين من النزاعات والكوارث الطبيعية، وذلك اقتداءً بنهج الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وبتوجيهات القيادة الرشيدة".

 

وتركز جهود دولة الإمارات على الجوانب الإنسانية في المقام الأول، ما يعكس التزام الدولة الراسخ بتقديم الدعم الإغاثي إلى الشعب السوداني، حيث قدمت 4.24 مليار دولار أميركي للسودان خلال العقد الماضي (2015 -2025)، في حين خصصت منذ اندلاع الأزمة الحالية قبل أكثر من عامين ونصف العام 784 مليون دولار من المساعدات الإنسانية.

 

وتعد دولة الإمارات الدولة الثانية بعد الولايات المتحدة في تقديم المساعدات إلى السودان منذ بدء النزاع، وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

 

وتؤكد دولة الإمارات التزامها الثابت والدائم بدعم الجهود المبذولة لمعالجة هذه الأزمة الكارثية، وبالعمل الجماعي مع الشركاء الإقليميين والدوليين، خاصةً في إفريقيا، لضمان تحقيق الاستقرار والسلام للشعب السوداني الشقيق، تعبيراًعن قيم التضامن الإنساني الراسخة في دولة الإمارات قيادةً وشعباً.

المصدر: وام
مفوضية شؤون اللاجئين
الإمارات
السودان
