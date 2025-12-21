الأحد 21 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة يستقبل الرئيس الفرنسي الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة

رئيس الدولة يستقبل الرئيس الفرنسي الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة
21 ديسمبر 2025 14:50

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم فخامة إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.

  •  

ورحب سموه ــ خلال اللقاء الذي جرى في متحف زايد الوطني في أبوظبي ــ بفخامة الرئيس الفرنسي..وتبادل معه التهاني بمناسبة قرب حلول العام الجديد متمنيين للبلدين وشعبيهما دوام التقدم والازدهار.

 

  • رئيس الدولة يستقبل الرئيس الفرنسي الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة

وبحث الجانبان خلال اللقاء مسار العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع البلدين وإمكانيات تعزيزها خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والثقافية إضافة إلى الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والاستدامة وغيرها من الجوانب التي تخدم رؤية البلدين تجاه تحقيق التنمية والازدهار.

 

أخبار ذات صلة
شخبوط بن نهيان يتسلم رسالة من رئيس ملاوي إلى رئيس الدولة
الكرملين: بوتين مستعد لإجراء محادثات مع ماكرون

حضر اللقاء..سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين..كما حضره الوفد المرافق للرئيس الفرنسي الذي يضم عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين.

وأقام صاحب السمو رئيس الدولة مأدبة غداء تكريماً لفخامة الرئيس الفرنسي والوفد المرافق.

وكان الرئيس الفرنسي قد وصل البلاد في وقت سابق اليوم حيث كان في مقدمة مستقبلي فخامته في مطار الرئاسة في أبوظبي..سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي وعدد من كبار المسؤولين.

 

المصدر: وام
رئيس الدولة
متحف زايد الوطني
الرئيس الفرنسي
إيمانويل ماكرون
محمد بن زايد
آخر الأخبار
افتتاح جسرين ضمن مشروع تطوير دوار المركز التجاري في دبي
علوم الدار
افتتاح جسرين ضمن مشروع تطوير دوار المركز التجاري في دبي
اليوم 15:51
حسام حسن: منتخب مصر يملك مقومات الفوز بكأس أفريقيا
الرياضة
حسام حسن: منتخب مصر يملك مقومات الفوز بكأس أفريقيا
اليوم 15:50
رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي يتحدث خلال مؤتمر صحفي مشترك في كييف
الأخبار العالمية
زيلينسكي: محادثات السلام في فلوريدا "بناءة"
اليوم 15:31
شخبوط بن نهيان يتسلم رسالة من رئيس ملاوي إلى رئيس الدولة
علوم الدار
شخبوط بن نهيان يتسلم رسالة من رئيس ملاوي إلى رئيس الدولة
اليوم 15:18
بدور القاسمي تترأس اجتماع مجلس "شراع" الاستشاري لمتابعة تنفيذ رؤية 2030
علوم الدار
بدور القاسمي تترأس اجتماع مجلس "شراع" الاستشاري لمتابعة تنفيذ رؤية 2030
اليوم 15:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©