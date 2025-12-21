الأحد 21 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة يلتقي إيلون ماسك

رئيس الدولة يلتقي إيلون ماسك
21 ديسمبر 2025 20:24

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إيلون ماسك رائد الأعمال الأميركي.

وتطرق اللقاء إلى عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك خاصة المستجدات في مجال التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي وسبل توظيف الفرص والحلول التي توفرها في تحسين جودة حياة الشعوب وتقدمها، إضافة إلى استراتيجية دولة الإمارات وشراكاتها بهذا الشأن.

أخبار ذات صلة
ماكرون لرئيس الدولة: لنواصل معاً تعزيز شراكتنا الاستراتيجية
حمدان بن محمد يلتقي إيلون ماسك

وأكد الجانبان، خلال اللقاء، أهمية الشراكات العالمية في هذا المجال الحيوي والتي تسهم في تبادل الخبرات وتسريع تبني الحلول المبتكرة لتعزيز قدرة الدول والمؤسسات المتخصصة على قيادة التحول الرقمي بنجاح ومواجهة تحديات المستقبل.

حضر اللقاء، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي رئيس مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأُسر الشهداء وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

المصدر: وام
محمد بن زايد
رئيس الدولة
إيلون ماسك
آخر الأخبار
ماكرون لرئيس الدولة: لنواصل معاً تعزيز شراكتنا الاستراتيجية
علوم الدار
ماكرون لرئيس الدولة: لنواصل معاً تعزيز شراكتنا الاستراتيجية
اليوم 19:35
مسؤولان: أميركا تعترض سفينة أخرى قرب فنزويلا
الأخبار العالمية
مسؤولان: أميركا تعترض سفينة أخرى قرب فنزويلا
اليوم 21:56
برشلونة يُعيد الفارق إلى 4 نقاط مع ريال مدريد
الرياضة
برشلونة يُعيد الفارق إلى 4 نقاط مع ريال مدريد
اليوم 21:53
المجلس الاستشاري لـ «شراع» يستعرض مستجدات تنفيذ «رؤية 2030»
المجلس الاستشاري لـ «شراع» يستعرض مستجدات تنفيذ «رؤية 2030»
اليوم 21:51
الجزيرة يتألق أمام الظفرة بـ «رباعية»
الرياضة
الجزيرة يتألق أمام الظفرة بـ «رباعية»
اليوم 21:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©