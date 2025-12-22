الإثنين 22 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
خالد بن محمد بن زايد يشهد جانباً من منافسات الألعاب الرقمية الهجينة في «دورة ألعاب المستقبل 2025»

خالد بن محمد بن زايد يشهد جانباً من منافسات الألعاب الرقمية الهجينة في «دورة ألعاب المستقبل 2025»
22 ديسمبر 2025 16:57

شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، جانباً من منافسات الألعاب الرقمية والإلكترونية الهجينة في «دورة ألعاب المستقبل 2025»، التي تُعقد في مركز أدنيك أبوظبي حتى 23 ديسمبر الجاري.

 

وينظم البطولة «أسباير»، ذراع إدارة البرامج التكنولوجية التابع لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، وبدعم من شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك».

 

وتشمل دورة ألعاب المستقبل مجموعة من الرياضات الفيجيتالية أو الأنشطة الرياضية الهجينة، التي تجمع بين المهارات الذهنية والرقمية كالتخطيط السريع واتخاذ القرار في بيئة العالم الافتراضي بالاعتماد على اللياقة البدنية والقوة الجسدية العالية لأداء حركات حقيقية متناسقة مع الألعاب الإلكترونية من خلال الدمج بين الواقع الافتراضي وتنفيذ حركات رياضية وجسدية حقيقية.

 

وتضم هذه الدورة منافسات في كرة القدم وكرة السلة والفنون القتالية والرماية وسباق الطائرات المسيرة والروبوتات.

ويشارك في البطولة أكثر من 850 رياضياً يمثلون أكثر من 60 دولة، للتنافس ضمن 11 فئة من الألعاب الرقمية والإلكترونية الهجينة، لنيل جوائز مالية تصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 5 ملايين دولار.

ورافق سموّه خلال هذه الزيارة معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، ومعالي فيصل عبدالعزيز البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجية المتقدمة، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة.

 

 

 

خالد بن محمد بن زايد
