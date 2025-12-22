«الأرصاد»: مناخ الإمارات والأجواء الشتوية يناسبان مختلف الأنشطة الرياضية والترفيهية

إبراهيم سليم (أبوظبي)

تشهد الدولة خلال هذه الأيام أجواء غائمة مصحوبة بسحب منخفضة، وبالمطر أحياناً، نتيجة امتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا، وفيها تنخفض درجات الحرارة، مما يجعله طقساً يلبي كافة الأنشطة.

ووفقاً لذلك، أكد المركز الوطني للأرصاد في تقرير حديث له، أن المناخ في دولة الإمارات والأجواء في فصل الشتاء عموماً، وما يتّسم به، يناسب مختلف الأنشطة الرياضية والترفيهية.

وأوضح التقرير أن المرتفع الجوي السيبيري يُعد النظام الجوي السائد خلال فترة الشتاء في الطبقة السطحية، حيث يمتد إلى منطقة الخليج العربي، ويمتاز الطقس في دولة الإمارات في فصل الشتاء بالتنوع، بسبب تنوع التضاريس، وكذلك الموقع الجغرافي المتميز للدولة في الخليج العربي، حيث تطل على الخليج العربي من الشمال، وعلى بحر عُمان وبحر العرب من الشرق، إضافة إلى وجود الجبال في الشرق والشمال، وصحراء الربع الخالي من الجنوب والغرب.

وذكر التقرير أن فصل الشتاء يبدأ فلكياً في النصف الشمالي من الكرة الأرضية في الثلث الأخير من شهر ديسمبر، وتحديداً في 22 ديسمبر، ويُعد المرتفع الجوي السيبيري هو النظام الجوي السائد خلال فترة الشتاء في الطبقة السطحية، حيث يمتد إلى منطقة الخليج العربي، وتصاحبه رياح شمالية غربية تكون نشطة أحياناً، أو رياح شمالية شرقية، مما يؤدي إلى تدفق كتلة هوائية باردة تتسبب في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على الدولة خلال هذا الفصل، خاصة في ساعات الليل والصباح الباكر.

وقد تصل درجات الحرارة إلى أقل من درجة الصفر المئوية في بعض المناطق الداخلية والجبلية.. كما تتعرض الدولة خلال هذا الفصل لمرور عدة منخفضات جوية، مثل المنخفض الجوي القادم من جهة البحر الأحمر، والمنخفض الجوي من البحر المتوسط، وكذلك امتداد المنخفض الجوي من جهة الشرق. وتؤدي هذه المنخفضات إلى زيادة كميات السحب وسقوط الأمطار. كذلك يتشكل الضباب خلال هذا الفصل في حال تأثر الدولة بحالة من الاستقرار الجوي وارتفاع الرطوبة وهدوء الرياح.

وأشار التقرير إلى أن الطقس في الإمارات في فصل الشتاء يمتاز بالتنوع، بسبب تنوع التضاريس، وكذلك الموقع الجغرافي المتميز للدولة في الخليج العربي، حيث تطل على الخليج العربي من الشمال، وعلى بحر عُمان وبحر العرب من الشرق، إضافة إلى وجود الجبال في الشرق والشمال، وصحراء الربع الخالي من الجنوب والغرب.

وهذا التنوع يؤدي إلى تنوع في الطقس خلال فصل الشتاء، فيكون الطقس في المناطق الصحراوية «البر» مائلاً للبرودة أو بارداً ليلًا وفي الصباح الباكر، بينما يكون معتدلاً نهاراً. أما في المناطق الجبلية والمرتفعات، فيكون الطقس مائلًا للبرودة في أغلب الأوقات وبارداً ليلاً وفي الصباح، وذلك بسبب ارتفاعها عن سطح البحر، إذ يبلغ ارتفاع جبل جيس، على سبيل المثال، نحو 1800 متر.. أما المناطق الساحلية فتتميز باعتدال الطقس معظم الأوقات.

وأضاف التقرير: أنه في المناطق الساحلية تكون أغلب أيام الشتاء معتدلة، ويكون ارتفاع الموج على الساحل ما بين قدم إلى قدمين، وبالتالي يكون مناسباً لممارسة الأنشطة البحرية والألعاب المائية.

وفي بعض أيام الشتاء، تشهد الدولة سقوط أمطار مع غطاء سحابي، مما يعطي شعوراً بالراحة والرغبة في الخروج إلى المناطق المفتوحة. علماً بأن الأمطار قد تكون غزيرة أحياناً على بعض المناطق وفي أيام محدودة، مما يؤدي إلى جريان الأودية في المناطق الجبلية، ويتشكل منظر جميل مع جريان المياه في الشعاب، ولكن لابد من أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من هذه الأماكن.

وبالنسبة للرياح، فإنها تكون في معظم الأوقات خفيفة إلى معتدلة، مما يتيح الفرصة لممارسة الأنشطة والتنزه والقيام بعمليات التخييم، إذ تساعد الرياح الخفيفة والمعتدلة في معظم أيام الشتاء على ذلك. وهذه هي القاعدة، والاستثناء هو وجود رياح نشطة السرعة في بعض الأيام.

أما الرطوبة النسبية في فصل الشتاء، فهي غير مزعجة بشكل عام، لكنها قد تسبّب في بعض الأيام تشكّل الضباب، خاصة عند ارتفاعها بشكل كبير في فترة الصباح الباكر واستقرار الأحوال الجوية، مما يسبب في استمرار الضباب في بعض الأيام خلال الساعات الأولى من النهار.

وأكد المركز، في تقريره، أن المناخ في دولة الإمارات والأجواء في فصل الشتاء عموماً، وما يتّسم به طقس الدولة من تنوع، يناسب مختلف الأنشطة الرياضية والترفيهية، وهو مناخ محفّز وجاذب.

وشارك تقرير المركز بعض الإحصائيات المناخية لفصل الشتاء في الدولة، وأوضح أن متوسط درجات الحرارة العظمى في فصل الشتاء يتراوح بين 24 – 27 درجة مئوية، أما متوسط درجات الحرارة الصغرى في فصل الشتاء فيتراوح بين 14 – 16 درجة مئوية.. ومتوسط الرطوبة النسبية في فصل الشتاء: 55 – 64%.. ومتوسط سرعة الرياح في فصل الشتاء يتراوح بين 11 – 13 كم/ساعة.