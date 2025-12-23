الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

زايد بن محمد بن زايد يشهد منافسات "دورة ألعاب المستقبل 2025"

زايد بن محمد بن زايد يشهد منافسات "دورة ألعاب المستقبل 2025"
23 ديسمبر 2025 16:26

شهد سمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، منافسات "دورة ألعاب المستقبل 2025" التي تعقد فعالياتها في مركز أدنيك أبوظبي.

ويشارك في الدورة التي ينظمها "أسباير"، بدعم من شركة "أدنوك"، أكثر من 850 رياضياً من 60 بلداً من مختلف أنحاء العالم، للتنافس ضمن 11 فئة، من أبرزها الرماية وسباق الطائرات المسيرة والروبوتات والفنون القتالية وكرة القدم وكرة السلة، ضمن منافسات تصل جوائزها المالية نحو 5 ملايين دولار.

وتابع سموّه جانباً من منافسات الرياضات الهجينة والألعاب الرقمية التي تشهد تفاعلاً بين الإنسان والآلة من خلال حركات رياضية تتطلب مهارات ذهنية وجسدية متناسقة مع ألعاب العالم الافتراضي، في مفهوم جديد يرسم ملامح مستقبل الألعاب الرياضية الإلكترونية.

أخبار ذات صلة
اكتمال مشهد النهائيات في «ألعاب المستقبل أبوظبي 2025»
البكري: مستقبل واعد ينتظر رياضات الفيجتال

وأكّد سمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان أن استضافة إمارة أبوظبي لدورة ألعاب المستقبل تعكس رؤية الإمارة في مواكبة التحولات المتسارعة في قطاعي الرياضة والصناعات الإبداعية ودعم الابتكار والتقنيات المتقدمة التي تمزج بين القدرات البشرية والتطورات الرقمية.

ويشارك في دورة ألعاب المستقبل عدد من الشركات والمؤسسات المحلية والدولية الرائدة لعرض أحدث الابتكارات التقنية في مجال الرياضات الهجينة، وحلول الذكاء الاصطناعي والأنظمة غير المأهولة، والروبوتات والطائرات المسيرة، وغيرها من تقنيات المستقبل، ومن أبرزها جناح "أسباير"، ومجلس أبوظبي الرياضي، ومجلس الأمن السيبراني، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات التعليمية، من بينها جامعة أبوظبي التي تستعرض أول برنامج بكالوريوس في تصميم ألعاب الفيديو على مستوى المنطقة لدعم نمو قطاع الألعاب والاقتصاد الإبداعي الرقمي في الإمارة.

المصدر: وام
دورة ألعاب المستقبل
زايد بن محمد بن زايد
آخر الأخبار
"الوطني للأرصاد": أجواء لطيفة ومعتدلة مع فرصة لهطول الأمطار من 25 إلى 29 ديسمبر
علوم الدار
"الوطني للأرصاد": أجواء معتدلة مع أمطار متفرقة من الخميس إلى الاثنين
اليوم 16:33
اختتام التصفيات الثانية لرماة السكتون في كأس الإمارات المفتوح
الرياضة
اختتام التصفيات الثانية لرماة السكتون في كأس الإمارات المفتوح
اليوم 16:30
زايد بن محمد بن زايد يشهد منافسات "دورة ألعاب المستقبل 2025"
علوم الدار
زايد بن محمد بن زايد يشهد منافسات "دورة ألعاب المستقبل 2025"
اليوم 16:26
شرطة رأس الخيمة: انخفاض ملحوظ في الجرائم المقلقة خلال النصف الأول
علوم الدار
شرطة رأس الخيمة: انخفاض ملحوظ في الجرائم المقلقة خلال النصف الأول
اليوم 16:03
كأس آسيا للشراع الحديث تجمع 18 منتخباً في الحمرية
الرياضة
كأس آسيا للشراع الحديث تجمع 18 منتخباً في الحمرية
اليوم 16:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©