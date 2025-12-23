الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

موسم الخصومات والعروض الترويجية لـ «مهرجان دبي للتسوق» ينطلق 26 ديسمبر

موسم الخصومات والعروض الترويجية لـ «مهرجان دبي للتسوق» ينطلق 26 ديسمبر
23 ديسمبر 2025 19:20

أعلن «مهرجان دبي للتسوق» مجموعة عروضه الترويجية الرئيسية التي ستنطلق في جميع أنحاء دبي ابتداءً من 26 ديسمبر الحالي، بما في ذلك بداية موسم تخفيضات مهرجان دبي للتسوق، وعروض امسح واربح الجديدة، ومكافآت حصرية ضمن المراكز التجارية، إلى جانب عودة فعالية الخصومات لمدة 12 ساعة.
ويشهد المهرجان مشاركة أكثر من 1,000 علامة تجارية و3,500 متجر في مختلف أنحاء الإمارة، ويقدم للزوار والسكان تجارب شراء مميزة مع العديد من الفرص لربح جوائز استثنائية خلال فترة المهرجان التي تستمر حتى 11 يناير المقبل.
ويقدم موسم تخفيضات مهرجان دبي خصومات تتراوح بين 25% و75% على أكثر من 800 علامة تجارية عالمية ومحلية، في أكثر من 3,500 متجر في جميع أنحاء الإمارة، فيما يمكن للمتسوقين الاستمتاع بأسعار مخفضة على الأزياء، ومستحضرات التجميل، والأدوات المنزلية، والإلكترونيات، وملابس الأطفال، ومنتجات نمط الحياة، وغيرها الكثير طوال فترة العرض التي تمتد لخمسة أسابيع.
وتتيح فعالية مسح إيصالات الشراء في مختلف أنحاء الإمارة للمتسوقين فرصة الدخول في سحوبات على جوائز قيمة عند التسوق في المراكز التجارية المشاركة، في حين يمكن تحميل إيصالات الشراء على التطبيق المخصص للدخول في السحب على جوائز تصل قيمتها إلى مليون درهم، ما يشجع على تكرار زيارة المراكز التجارية، والاستمتاع بتجارب التسوق المميزة خلال موسم الأعياد.

أخبار ذات صلة
حمدان بن محمد يزور مقر «دبي الصحية»
إقبال كبير على المشاركة في سباق زايد الخيري الجمعة المقبل بمصر
المصدر: وام
الإمارات
