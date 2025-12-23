الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

رئيس الدولة يستقبل ولي عهد عجمان

رئيس الدولة يستقبل ولي عهد عجمان
23 ديسمبر 2025 21:01

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم ـ في قصر البحر في أبوظبي ـ سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان.

وتبادل سموهما مع سمو الشيوخ وضيوف المجلس التحية والأحاديث الودية..كما تناولا عدداً من الموضوعات والقضايا التي تتعلق بشؤون الوطن والمواطن.

حضر المجلس.. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان وعدد من الشيوخ ومعالي الوزراء وكبار المسؤولين.

المصدر: وام
الإمارات
عمار بن حميد النعيمي
محمد بن زايد
