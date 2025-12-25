الجمعة 26 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«جو ووتر كارت».. تجربة مائية مبتكرة

التجربة المائية تجمع بين السرعة والتحدي والتشويق (من المصدر)
26 ديسمبر 2025 01:20

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

أضافت «قرية ليوا» ضمن فعاليات «مهرجان ليوا الدولي» بُعداً جديداً لتجارب الترفيه والمغامرة، عبر إطلاق تجربة مائية مبتكرة تجمع بين السرعة والتحدي والتشويق، من خلال سباق «جو ووتر كارت» الذي يُقام للمرة الأولى، مقدّماً للزوّار فرصة استثنائية لاختبار متعة الانطلاق على الماء بأسلوب غير تقليدي.
وتُعد تجربة «جو ووتر كارت» واحدة من أبرز الفعاليات الجديدة في «قرية ليوا»، إذ صُممت على مساحة خارجية مستقلة خارج نطاق القرية، لتوفّر بيئة آمنة ومجهزة بالكامل لممارسة هذا النوع من السباقات المائية. وتمزج التجربة بين روح سباقات الكارتينج التقليدية وحماس المغامرات المائية، ما يمنح المشاركين إحساساً مضاعفاً بالحماس والتشويق.
ويشارك في كل سباق مجموعة من المتسابقين الذين يرتدون أزياء خاصة مقاومة للمياه، صُممت لضمان أعلى معايير السلامة والراحة أثناء القيادة. وينطلق المتسابقون باستخدام مركبات مائية مخصصة، صُممت لتوفير ثبات وسرعة متوازنة، بما يضمن تجربة آمنة وممتعة في آنٍ واحد. ويخوض المشاركون سباقاً حماسياً تتداخل فيه المنافسة مع متعة التزلج على الماء، في أجواء مليئة بالتحدي والطاقة الإيجابية.
وتم تصميم مسار خاص لسباقات الجيت سكي المائية بطريقة مدروسة تراعي أعلى معايير الأمان، حيث يتيح المسار للمتسابقين حرية المناورة والانطلاق بسرعات محسوبة. ويتضمن السباق ما بين 5 إلى 10 جولات، بحسب رغبة المشاركين، فيما يشارك في كل سباق 6 متسابقين، ما يعزّز روح التنافس، ويضفي مزيداً من الحماس على التجربة. وتبلغ مدة سباق الخمس جولات نحو خمس دقائق تقريباً، وهي مدة كافية لتقديم تجربة مكثفة تجمع بين السرعة والتركيز والمتعة.
وتستهدف تجربة «جو ووتر كارت» عشّاق المغامرات والرياضات المائية، إلى جانب الباحثين عن تجارب ترفيهية غير مألوفة، لتؤكد «قرية ليوا» من خلالها حرصها على تنويع فعالياتها وتقديم محتوى ترفيهي مبتكر يلبي مختلف الاهتمامات. كما تعكس هذه التجربة رؤية «مهرجان ليوا الدولي» في الجمع بين الترفيه، والابتكار، واستقطاب الفعاليات النوعية من تنظيم «دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي» التي تعزز مكانة المهرجان، وجهة متكاملة للمتعة والمغامرة.

اكتشاف الصحراء

أكد سعيد الظاهري، مدير إدارة الوجهات السياحية في «دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي»، أن «مهرجان ليوا الدولي» يمنح زواره فرصة فريدة لاكتشاف الصحراء من خلال فعاليات أصيلة ومُلهمة تُناسب الجميع، وتواصل فعاليات «قرية ليوا» المتنوعة، والتي تعد أحد أبرز الوجهات الشتوية المفضلة والقلب النابض لـ«ليوا الدولي»، تقديم التجارب الاستثنائية بين الأنشطة الرياضية والفعاليات الترفيهية العائلية، ضمن تجربة متكاملة تجمع بين الثقافة، والمغامرة، ورياضة السيارات، والدراجات الصحراوية والمائية، وسط الكثبان الذهبية.

