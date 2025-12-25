حبس سائق قاد المركبة تحت تأثير المشروبات الكحولية بدبي

دبي (الاتحاد)



كشف المستشار صلاح بوفروشه الفلاسي المحامي العام الأول رئيس نيابة السير والمرور، أن نيابة دبي، أمرت بحبس سائق من الجنسية الآسيوية، قاد المركبة تحت تأثير المشروبات الكحولية، وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء واصطدم بمركبة متسبباً في إصابة شخصين آخرين.

وأشار الفلاسي إلى أن تفاصيل الحادث تعود إلى ورود بلاغ إلى نيابة السير والمرور، من مركز شرطة نايف مفاده عن وقوع حادث بليغ بين مركبتين في تقاطع الخنساء، حيث تم الانتقال من قبل المعنيين إلى مكان الحادث، وبعد الكشف والمعاينة المبدئية تبين أن الخطأ من سائق مركبة مخمور، قام بتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، مما أدى إلى صدمه مركبة أخرى تسير في خط سيرها الصحيح، حيث جرى توقيف السائق وإحالته إلى النيابة العامة.

ولفت الفلاسي إلى أن النيابة باشرت التحقيق في الحادث فور ضبط وعرض المتهم، حيث انتهت التحقيقات إلى توجيه تهم «تعاطي المشروبات الكحولية وقيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الكحولية والتسبب بالخطأ في المساس بسلامة جسم الغير وإتلاف مال مملوك للغير نتيجة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء»، وأمرت النيابة بحبس المتهم على ذمة التحقيق ومتابعة الحالة الصحية للمصابين، وذلك تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إحالة المتهم للمحاكمة والمطالبة بتشديد العقوبات وفق مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور، حيث تكون العقوبات قبل من يقود المركبة أو يشرع في قيادتها تحت تأثير المشروبات الكحولية بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (20000 درهم ولا تزيد على 100000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين)، بالإضافة إلى وقف أو إلغاء الرخصة.



التقيد بالاشتراطات

دعا المستشار صلاح بوفروشه الفلاسي رئيس نيابة السير والمرور، جميع السائقين بضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات على الطرق مع ضرورة التقيد بكافة اشتراطات وقواعد القيادة القانونية الآمنة في سبيل المحافظة على سلامة كافة مستخدمي الطريق والممتلكات العامة والخاصة، مؤكداً على ضرورة الالتزام بقانون السير والمرور.