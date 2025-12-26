السبت 27 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«فخر الوطن»: الجاهزية والوقاية هما خط الدفاع الأقوى في مواجهة الأوبئة

26 ديسمبر 2025 12:02

أكد مكتب فخر الوطن، أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ منظومة وطنية مُتكاملة تقوم على الجاهزية والاستباقية، وتمكين أبطال خط الدفاع الأول باعتبارهم الركيزة الأساسية لحماية صحة المجتمع. وأوضح المكتب، بمناسبة اليوم الدولي للتأهّب للأوبئة، الذي أقرّته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 27 ديسمبر من كل عام، أن ما حقّقته دولة الإمارات من كفاءة في مواجهة التحدّيات الصحية هو نِتاج رؤية استراتيجية استثمرت في تأهيل الكوادر، وبناء القدرات، وتطوير منظومات الاستجابة، بما يضمن أفضل أداء خلال الأزمات والأوبئة. وقال: «نفخر بأبطالنا الذين شكّلوا ولا يزالون خط الدفاع الأول عن المجتمع، وبمنظومة وطنية جعلت من التدريب المستمر والدعم الشامل نهجاً راسخاً لضمان جاهزيتهم في مختلف الظروف». وأشار إلى أن دولة الإمارات لا تكتفي بدعم الجهود الوطنية فحسب، بل تواصل دعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى الوقاية من الأمراض المعدية والأوبئة، والتخفيف من آثارها ومعالجتها، انسجاماً مع خطة عام 2030، وتعزيز التعاون الصحي العالمي. وأكد مكتب فخر الوطن أن الاستثمار في الإنسان سيبقى حجر الأساس في مسيرة الإمارات نحو مستقبل صحي أكثر أمناً واستدامة، بقيادة رشيدة تؤمن بأن الجاهزية والوقاية هما خط الدفاع الأقوى في مواجهة الأوبئة.

