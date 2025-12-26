الإثنين 29 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

أحمد بن صقر وسالم بن سلطان والشيوخ يحضرون حفل زفاف عبدالله سلطان الحبشي برأس الخيمة

أحمد بن صقر وسالم بن سلطان والشيوخ يحضرون حفل زفاف عبدالله سلطان الحبشي برأس الخيمة
27 ديسمبر 2025 00:55

رأس الخيمة (وام) 
حضر الشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الجمارك برأس الخيمة، والشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، حفل الاستقبال الذي أقامه السيد سلطان عيسى سلطان الحبشي بمناسبة زفاف نجله «عبدالله» على كريمة السيد إبراهيم عبدالله العبدالعظيم في مدينة خليفة بن زايد برأس الخيمة. 

كما حضر الحفل معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا والشيخ راشد بن حميد بن محمد القاسمي والشيخ فيصل بن حميد بن محمد القاسمي والشيخ خالد بن صقر بن سلطان القاسمي والشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي والشيخ محمد بن خالد بن صقر القاسمي وعدد من المسؤولين وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي والشخصيات وجمع من الأهل والأصدقاء والمدعوين. 

وهنأ الشيوخ والحضور العروسين وذويهما، راجين المولى عزّ وجلّ أن يبارك لهم، وأن يرزقهم حياة سعيدة تسودها المودة والرحمة، ويرزقهم الذرية الصالحة. 

وعبّر ذوو العريسين عن خالص شكرهم وتقديرهم للشيوخ والحضور على مشاركتهم أفراحهم. 
وتخلل الحفل تقديم عروض من الفنون الشعبية والأهازيج واللوحات التراثية، قدمتها فرق العيالة بجمعية رأس الخيمة للفنون والتراث الشعبي.

المصدر: وام
أحمد بن صقر القاسمي
سالم بن سلطان بن صقر القاسمي
حفل زفاف
آخر الأخبار
حاكم الشارقة يشهد أداء اليمين القانونية لأعضاء مجلس القضاء من أعضاء السلطة القضائية
علوم الدار
حاكم الشارقة يشهد أداء اليمين القانونية لأعضاء مجلس القضاء من أعضاء السلطة القضائية
اليوم 13:20
حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة موزة إبراهيم راشد الساحب آل علي
علوم الدار
حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة موزة إبراهيم راشد الساحب آل علي
اليوم 13:09
حاكم الشارقة يُصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس ضاحية الحوامي بمدينة خورفكان
علوم الدار
حاكم الشارقة يُصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس ضاحية الحوامي بمدينة خورفكان
اليوم 12:43
حاكم الشارقة
علوم الدار
سلطان القاسمي يصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس ضاحية الحمرية بمدينة الشارقة
اليوم 12:40
سلطان القاسمي يُصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس ضاحية الرحمانية بمدينة الشارقة
علوم الدار
سلطان القاسمي يُصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس ضاحية الرحمانية بمدينة الشارقة
اليوم 12:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©