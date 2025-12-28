الإثنين 29 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

فرصة سقوط أمطار مع ارتفاع درجات الحرارة غدا

أبوظبي
28 ديسمبر 2025 17:25

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، وارتفاع في درجات الحرارة.

وأوضح المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً مع السحب مثيرة الغبار، وحركتها جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وسرعتها تتراوح بين 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

يكون الموج الخليج العربي متوسطا إلى مضطرب أحياناً. يحدث المد الأول عند الساعة 19:15 والمد الثاني عند الساعة 08:20، والجزرالأول عند الساعة 14:03 والجزر الثاني عند الساعة 00:56.
في بحر عمان، يكون الموج متوسطا إلى مضطرب أحياناً أيضا. ويحدث المد الأول عند الساعه 17:57 والمد الثاني عند الساعة 04:05، والجزر الأول عند الساعة 11:06 والجزرالثاني عند الساعة 22:16.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة                   الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي                       28 19 80 35

دبي                           29 22 75 45

الشارقة                       28 15 80 35

عجمان                       27 18 85 35

أم القيوين                     27 22 85 45

رأس الخيمة                  28 15 80 40

الفجيرة                        26 18 80 50

العـين                          28 13 75 35

ليوا                             29 12 85 40

الرويس                        25 18 85 50

السلع                           25 13 95 45

دلـمـا                           24 22 85 55

طنب الكبرى / الصغرى   25 21 80 50

أبو موسى                     25 22 85 50.

المصدر: وام
سقوط أمطار
ارتفاع درجات الحرارة
حالة الطقس في الإمارات
