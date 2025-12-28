عمار بن حميد ومنصور بن محمد يحضران أفراح الكتبي

دبي (الاتحاد)



حضر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة علي مهير بن بليشة الكتبي، وعائلة مبارك علي بن شنة الكتبي، بمناسبة زفاف أحمد علي الكتبي على كريمة عبيد مبارك بن شنة الكتبي، وزفاف علي مبارك الكتبي على كريمة علي مهير بن بليشة الكتبي، أمس، بقاعة البيت المتوحد بالشارقة.

وهنأ سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، العريسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية هانئة وسعيدة.





كما حضر حفل الاستقبال الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، عضو المجلس التنفيذي بعجمان، ويوسف محمد النعيمي، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة بعجمان، وعدد من الشيوخ والمسؤولين الذين باركوا للعريسين وذويهما، متمنين لهما حياة زوجية مكللة بالنجاح والسعادة.

