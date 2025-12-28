الإثنين 29 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

عمار بن حميد ومنصور بن محمد يحضران أفراح الكتبي

عمار النعيمي مهنئاً العريسين بحضور حميد بن عمار (وام)
29 ديسمبر 2025 02:01

دبي (الاتحاد)

حضر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة علي مهير بن بليشة الكتبي، وعائلة مبارك علي بن شنة الكتبي، بمناسبة زفاف أحمد علي الكتبي على كريمة عبيد مبارك بن شنة الكتبي، وزفاف علي مبارك الكتبي على كريمة علي مهير بن بليشة الكتبي، أمس، بقاعة البيت المتوحد بالشارقة. 
وهنأ سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، العريسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية هانئة وسعيدة. 

كما حضر حفل الاستقبال الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، عضو المجلس التنفيذي بعجمان، ويوسف محمد النعيمي، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة بعجمان، وعدد من الشيوخ والمسؤولين الذين باركوا للعريسين وذويهما، متمنين لهما حياة زوجية مكللة بالنجاح والسعادة.
وحضر سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، حفل الاستقبال الذي أقيم بمناسبة زفاف أحمد علي مهير بليشه الكتبي، على كريمة عبيد مبارك علي شنه الكتبي، وزفاف علي مبارك علي يعروف شنه الكتبي، على كريمة علي مهير بليشه الكتبي. وهنأ سموه العريسين وذويهما، متمنياً لهما حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.

