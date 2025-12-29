حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة موزة إبراهيم راشد الساحب آل علي

قدّم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، صباح اليوم، واجب العزاء في وفاة المغفور لها بإذن الله، موزة إبراهيم راشد الساحب آل علي.

وأعرب سموّه، خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة الراس في أم القيوين، عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى ذوي الفقيدة، داعياً الله العلي القدير، أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

رافق سموّه خلال تقديم واجب العزاء، الشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين.