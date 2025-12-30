الأربعاء 31 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

قرقاش: نهج الإمارات تغليب الحكمة وتقديم الاستقرار على الانفعال

أنور قرقاش
30 ديسمبر 2025 16:52

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن نهج الإمارات  يضع دائماً الحكمة فوق الانفعال، ويقدّم الاستقرار على ضجيج التصعيد.
وقال معاليه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»:"وكما تعودنا من الإمارات موقف يضع الحكمة فوق الانفعال، ويقدّم الاستقرار على ضجيج التصعيد".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الإمارت
أنور قرقاش
