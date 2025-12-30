الأربعاء 31 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«مجرى» يختتم 2025 بحصاد يعزّز منظومة المسؤولية المجتمعية

«مجرى» يختتم 2025 بحصاد يعزّز منظومة المسؤولية المجتمعية
31 ديسمبر 2025 02:29

أبوظبي (وام)

اختتم «مجرى»، الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، الربع الأخير من عام 2025، بحصاد نوعي يعكس تصاعد دوره الاتحادي في قيادة وتنظيم منظومة المسؤولية المجتمعية واقتصاد الأثر المستدام في دولة الإمارات، بما أسهم في ترسيخ مكانة الدولة كنموذج رائد في توحيد الجهود متعددة القطاعات لتحقيق قيمة مشتركة وأثر مستدام. وقال الصندوق في بيان صحفي أمس، أنه وقّع مذكرة تفاهم مع جمعية الإمارات للطبيعة، بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة «WWF»، على هامش مؤتمر الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة 2025 الذي استضافته أبوظبي، مما مثّل خطوة محورية نحو دعم الاستدامة البيئية. وعلى المستوى المؤسسي، عقد مجلس أمناء «مجرى»، الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، اجتماعه الثاني لعام 2025، حيث ناقش المجلس عدداً من الموضوعات، شملت مستجدات مؤشرات الأداء الاستراتيجية للصندوق، وشَكّلَ الاجتماع خطوة جديدة تعكس الالتزام الراسخ بتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية.

تمكين رواد الأعمال والمشاريع الناشئة

وتهدف مبادرة «مرفأ مجرى 50» التي اطلقها الصندوق، إلى تمكين رواد الأعمال والمشاريع الناشئة، وتسريع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير استوديو تدريبي متكامل يزوّدهم بالأدوات المعرفية والعملية، ويربط الأفكار الريادية بالفرص الاستثمارية، بما يسهم في تحويل الابتكار إلى مشاريع اقتصادية ذات أثر مجتمعي ملموس. وشكّلت قمة الأثر المجتمعي 2025، التي نظّمها «مجرى» في أبوظبي تحت شعار «توحيد الخير المشترك للدار»، محطة وطنية فارقة خلال هذا الربع، باعتبارها الأولى من نوعها على مستوى الدولة. وجمعت القمة نخبة من الوزراء وكبار المسؤولين، والرؤساء التنفيذيين، وقادة الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، وممثلي القطاع الخاص والمؤسسات غير الربحية، والأكاديميين، وقادة الشباب وأصحاب الهمم، بهدف إعادة رسم ملامح منظومة اقتصاد الأثر المستدام. 

