علوم الدار

عبدالله بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأميركي

عبدالله بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأميركي
31 ديسمبر 2025 01:14

تلقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً من معالي ماركو روبيو، وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية، جرى خلاله بحث العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين البلدين، إلى جانب مجمل التطورات الإقليمية.
وناقش سموه مع وزير الخارجية الأميركي عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، من بينها الأوضاع في قطاع غزة، والتطورات الأخيرة في اليمن.
وأكد سموه، خلال الاتصال الهاتفي مع روبيو، التزام دولة الإمارات الراسخ بالعمل مع الولايات المتحدة الأميركية الصديقة وكافة شركائها، من أجل بناء السلام المستدام في المنطقة، وترسيخ الأمن والاستقرار لمصلحة شعوبها.
كما تبادل سموه ومعالي ماركو روبيو التهاني بمناسبة قرب حلول العام الجديد، وأعرب سموه عن تمنياته لمعالي وزير الخارجية الأميركي وأسرته بعام ميلادي سعيد.

المصدر: وام
أميركا
الإمارات
عبدالله بن زايد
