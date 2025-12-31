شرطة أبوظبي تنظّم حلقة شبابية في مهرجان ليوا الدولي

أبوظبي (الاتحاد)



نظّم مجلس شباب شرطة أبوظبي، حلقة شبابية بعنوان «تحدي الشباب بوعي ومسؤولية»، في قرية ليوا ضمن فعاليات مهرجان ليوا الدولي 2026 «تل مرعب»، بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب، ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وبلدية الظفرة، ونادي ليوا الرياضي، وهواة السباقات الرياضية، في إطار تعزيز الشراكات المؤسسية، وخلق منصات شبابية فاعلة تسهم في بناء جيل واعٍ ومسؤول، قادر على التفاعل الإيجابي مع مختلف الثقافات، والمشاركة في حفظ الأمن والسلامة العامة.

وأكد العميد محمد حمدان المنظري، قائد مهمة تأمين فعالية تل مرعب، أن شرطة أبوظبي تولي أهمية كبيرة لكسب ثقة الجمهور من مختلف الفئات والجنسيات، باعتبارها ركيزة أساسية لانسيابية الحركة، وتعزيز التعاون المجتمعي، والحفاظ على السلام العام، خصوصاً في الفعاليات الكبرى، التي تشهد كثافة جماهيرية وتنوعاً ثقافياً، موضحاً أن التواصل المباشر مع الجمهور، والحضور الميداني الإيجابي، يسهمان في تعزيز الشعور بالأمن وترسيخ الشراكة المجتمعية.

بدوره، أشار الرائد خالد محمد النعيمي، رئيس مجلس شباب شرطة أبوظبي، إلى أن الحلقة الشبابية، تأتي ضمن جهود تمكين الشباب وتعزيز وعيهم بدورهم في المسؤولية والمشاركة المجتمعية، ونشر ثقافة الالتزام بالقوانين والسلوكيات الإيجابية، بما ينعكس على أمن المجتمع وسلامة أفراده.



الجهات المشاركة

استعرضت الجهات المشاركة أدوارها في دعم الفعاليات الآمنة في الحلقة، وتوفير بيئة جاذبة للشباب، وتنظيم الأنشطة الرياضية والمجتمعية وفق أعلى معايير السلامة، كما أبرزت دور مخيم هيئة أبوظبي للدفاع المدني في قرية ليوا، من خلال توفير صالة رياضية تعمل على مدار الساعة، ومسرح مجتمعي، ومسابقات تفاعلية، ومساحات شبابية، أسهمت في تعزيز نمط الحياة الصحي، وتفعيل المشاركة المجتمعية، وترسيخ ثقافة الوقاية والسلامة.