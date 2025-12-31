الخميس 1 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

الإمارات تُلهم الدومينيكان بنماذج مستقبلية للعمل الحكومي

أعضاء الوفد خلال الزيارة (من المصدر)
1 يناير 2026 01:55

دبي (الاتحاد)

اطّلع مسؤولون حكوميون من جمهورية الدومينيكان، على أبرز التجارب ونماذج العمل المستقبلية التي طوّرتها حكومة الإمارات، خلال زيارة رسمية إلى الدولة، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وضمن جهود حكومة الإمارات لتعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع دول أميركا اللاتينية والكاريبي.
وجاءت الزيارة ضمن مبادرات مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء، وركّزت على التجارب التي طوّرتها حكومة الإمارات في مجالات التعليم، والتنافسية والاقتصاد والسياحة، والذكاء الاصطناعي، والتشريعات والسياسات الحكومية، والتحول الرقمي، والجمارك، والموانئ. وضم وفد حكومة جمهورية الدومينيكان، مارتن فرانكوس، نائب وزير التخطيط والاستثمار العام في وزارة الاقتصاد والمالية، وآلان خيمينيز مارتينيز، نائب وزير الخدمة العامة، ولويس ماديرا سويد، نائب وزير المتابعة والتنسيق الحكومي، بجانب عدد من المسؤولين في مجالات الجمارك، والتنافسية، والتعليم.

الشراكات

وأكد عبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، أن الشراكة مع جمهورية الدومينيكان تأتي ضمن توجه دولة الإمارات لتعزيز الشراكات الحكومية الدولية بشكل عام ومع أميركا اللاتينية والكاريبي بشكل خاص، ترجمة لنهج الدولة في تعزيز الشراكات الفاعلة ودفع مسيرة التنمية والتطوير وتمكين حكومات العالم من الاستفادة من التجارب والنماذج الريادية لحكومة الإمارات.
يذكر أن حكومتي دولة الإمارات وجمهورية الدومينيكان، أطلقتا شراكة ثنائية في التحديث الحكومي ضمن أعمال منتدى التبادل المعرفي الحكومي في يونيو الماضي، بهدف تعزيز التعاون في العمل الحكومي بين البلدين.

الإمارات
الدومينيكان
أميركا اللاتينية
الكاريبي
مجلس الوزراء
