الجمعة 2 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

المستشفى الميداني الإماراتي يواصل تقديم خدماته الطبية والإنسانية في قطاع غزة

أرشيفية
2 يناير 2026 12:32

يواصل المستشفى الميداني الإماراتي في قطاع غزة، تقديم خدماته الطبية والإنسانية للمرضى في إطار عملية "الفارس الشهم 3"، التي تهدف إلى دعم المنظومة الصحية في القطاع وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الإنسانية الراهنة.

 

ويستمر المستشفى في استقبال المرضى وتقديم الرعاية الصحية المتكاملة لهم، بما يشمل الفحوصات والعلاجات والجراحات، ضمن جهود دولة الإمارات لتخفيف معاناة الأهالي ودعم استمرارية الخدمات الصحية في غزة.

 

كما استقبل المستشفى وفدين من منظمة الصحة العالمية والهلال الأحمر الفلسطيني، اللذين اطلعا خلال زيارتهما على مستوى الخدمات المقدمة وآليات العمل داخل أقسام المستشفى، إلى جانب الاطمئنان على أوضاع المرضى ومتابعة التنسيق المشترك بين الفرق الطبية الإماراتية والجهات الصحية في القطاع.

 

وأشاد وفد الهلال الأحمر الفلسطيني، بالدور الإنساني المتميز لدولة الإمارات، وبجهود كوادرها الطبية والإغاثية العاملة في المستشفى الميداني، مثمنًا إسهامهم في تقديم العلاج والرعاية للمصابين والمرضى.

 

وتعكس هذه الجهود مستوى التعاون والتنسيق بين المبادرات الإماراتية والهيئات الدولية، ضمن عملية "الفارس الشهم 3" التي قدّمت حتى الآن نحو 10 آلاف طن من المساعدات الطبية والأدوية والمستلزمات، فيما استقبل المستشفى أكثر من 52 ألف حالة مرضية، وأجرى نحو 1,843 عملية جراحية، إضافة إلى تركيب أطراف صناعية لـ61 مصابا.

المصدر: وام
المستشفى الميداني الإماراتي
غزة
