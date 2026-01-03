السبت 3 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

الإمارات تدعو اليمنيين لتغليب الحكمة ووقف التصعيد وحلِّ الخلافات بالحوار

3 يناير 2026 12:34

تتابع الإمارات العربية المتحدة، بقلق بالغ التطورات الأخيرة في اليمن، وتُعرب عن أسفها إزاء التصعيد القائم، داعيةً الأشقاء اليمنيين إلى تغليب الحكمة، وضبط النفس، والحرص على استتباب الأمن والاستقرار في البلاد.
وتُشدِّد دولة الإمارات، انطلاقاً من حرصها الراسخ على أمن واستقرار وازدهار اليمن والمنطقة، على أهمية وقف التصعيد، وتغليب لغة الحوار على المواجهة، ومعالجة الخلافات القائمة بين الأشقاء اليمنيين عبر التفاهم والتوافق على حلول سياسية مستدامة، من خلال نهج عقلاني ومسؤول يُعلي مصلحة الوطن وأبنائه، ويضع أولوية البناء والاستقرار والازدهار في مقدمة الاعتبارات.
وتؤكد دولة الإمارات أن التهدئة والحوار يمثّلان السبيل الأمثل لتجاوز التحديات الراهنة، بما يُسهم في ترسيخ الاستقرار في اليمن والمنطقة وتحقيق تطلعات شعوبها إلى الأمن والازدهار.

المصدر: وام
اليمن
الإمارات
