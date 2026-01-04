الأحد 4 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

شرطة أبوظبي توجه تحذيرا للسائقين

شرطة أبوظبي توجه تحذيرا للسائقين
4 يناير 2026 22:25

حذرت شرطة أبوظبي من السلوكيات السلبية التي يقوم بها بعض قائدي المركبات وخصوصاً فئة الشباب والتي تؤدي إلى إحداث الضجيج والإزعاج والقيادة بتهور في بعض الطرق وخاصة المناطق الرملية القريبة من المناطق والأحياء السكنية، موضحة أن الضجيج بالمركبة يتسبب في حالة من إقلاق السكينة العامة وإحداث حالة من الذعر والتوتر والعصبية لدى السائقين الآخرين ومستخدمي الطريق وسكان الأحياء التي تمر بها السيارات المزعجة خصوصاً الأطفال والمرضى وكبار السن. 

وحثت شرطة أبوظبي، في حسابها على منصة "إكس" للتواصل الاحتماعي "مستخدمي الدراجات النارية على الالتزام بتدابير السلامة والأمان والحرص على عدم إصدار الضجيج والإزعاج بالمناطق الرملية ومخيمات العائلات والالتزام بضوابط الأمن والسلامة في قيادة الدراجات النارية وعدم تزويد المركبات والسير بها على الطرقات العامة".

ودعت الجمهور إلى الإبلاغ عن المركبات التي يصدر عنها ضجيج مزعج لهم في الأحياء السكنية بالاتصال على الرقم 999 في مركز القيادة والتحكم، وأكدت أنها لن تتهاون مع السائقين الذين يتعمدون إصدار ذلك الضجيج من مركباتهم، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وتطبيق المادة "20" من قانون السير والمرور "قيادة مركبة تسبب ضجيجا" بـ الغرامة 2000 درهم و12 نقطة مرورية، والمادة "73" إحداث تغييرات في محرك المركبة أو القاعدة (شاسي) بدون ترخيص هي 1000 درهم و12 نقطة مرورية وحجز المركبة 30 يوما وتطبيق القانون رقم (5) لسنة 2020م بشأن حجز المركبات في إمارة أبوظبي وهي مخالفة إحداث تغييرات في محرك المركبة أو القاعدة (شاسي) بدون ترخيص القيمة المالية لفك حجز المركبة 10,000 درهم على أن يتم حجز المركبة إلى حين دفع القيمة المالية لفك الحجز ولمدة أقصاها ثلاثة أشهر. وفي حال عدم سداد المستحقات، تحال المركبة للبيع في المزاد العلني.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شرطة أبوظبي
ضجيج
ضجيج السيارات
المناطق السكنية
