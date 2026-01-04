الإثنين 5 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

مجموعة «إينوك»: محمد بن راشد قائد ملهم لمسيرة النمو والتطور

مجموعة «إينوك»: محمد بن راشد قائد ملهم لمسيرة النمو والتطور
5 يناير 2026 03:02

دبي (الاتحاد)

قال حسين سلطان لوتاه، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة إينوك: «بالنيابة عن مجموعة إينوك، يُشرفني أن أتقدم بخالص التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله».
وأضاف لوتاه: «لقد خطت دبي تحت قيادة سموّه المُلهمة خطوات واسعة في مسيرة النمو والتطور في شتى المجالات، لتُرسي معايير جديدة، وتضع أهدافاً واضحة نحو بناء مستقبل مرن ومستدام ومتنوع في مجال الطاقة. ونحن في مجموعة اينوك، نلتزم بهذه التوجيهات ونسير على هذا النهج للاستثمار في تحوّل الطاقة في الدولة وتسخير التقنيات المتقدمة لتعزيز الابتكار وخفض الانبعاثات وتوفير حلول مسؤولة في إدارة الطاقة واستخدامها».

منجزات

واختتم الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة اينوك بقوله: «يطيب لي في هذه المناسبة الميمونة، أن أشارك أفراد وطننا في تقديم الشكر على هذه المنجزات، داعين الله عز وجل أن يديم على سموّه موفور الصحة والعافية، والمُضي قُدماً في تعزيز مكانة دبي العالمية كمركز للابتكار والإبداع ونموذج رائد للتنمية المستقبلية المستدامة».

اينوك
مجموعة اينوك
محمد بن راشد
دبي
مجلس دبي الرياضي
