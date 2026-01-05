71 فعالية في مركز دبي التجاري العالمي خلال النصف الأول من 2026

أعلن مركز دبي التجاري العالمي، أجندة فعاليات النصف الأول من عام 2026، والتي تضم 71 فعالية تشمل معارض ومؤتمرات دولية، تُقام في كل من مركز دبي التجاري العالمي ومركز دبي للمعارض، بما يدعم نمو الأعمال والتجارة ويعزز تدفق الاستثمارات العالمية إلى دبي.

وأوضح المركز أن أجندة النصف الأول ستجمع قادة القطاعات والمستثمرين والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم في دبي، ضمن فعاليات تغطي قطاعات تشمل الأمن والرعاية الصحية والأغذية والمشروبات والطاقة والتنقل والسياحة والتكنولوجيا والثقافة.

وقال ماهر جلفار، نائب الرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي، إن أجندة فعاليات النصف الأول من عام 2026، تعكس الدور المحوري لدبي كمحفّز للنمو الاقتصادي، وسياحة الأعمال، والتعاون بين القطاعات المختلفة، بما ينسجم مع أجندة دبي الاقتصادية (D33).

وأضاف أن المعارض والمؤتمرات العالمية التي ينظمها المركز ويستضيفها، تشكل مُحفِّزاً إستراتيجياً لسياحة الأعمال، من خلال استقطاب الاستثمارات الدولية وتحقيق قيمة مستدامة عبر العديد من القطاعات الاقتصادية.

وأوضح أنه من خلال استضافة فعاليات مختارة في كل من مركز دبي التجاري العالمي ومركز دبي للمعارض المُوسَّع، يتم العمل على مضاعفة قدرة المدينة على استضافة الفعاليات العالمية الكبرى، وهو ما يسهم في دعم نمو الفعاليات والقطاعات المرتبطة بها، ويعزز مساهمتنا في الاقتصاد المحلي.

وبحسب الأجندة، تنطلق فعاليات عام 2026 بمعرض إنترسك خلال الفترة من 12 إلى 14 يناير الجاري، بالتزامن مع معرض لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست خلال الفترة ذاتها، يلي ذلك فيسبا الشرق الأوسط من 13 إلى 15 يناير، ثم يعود معرض عالم القهوة دبي من 18 إلى 20 يناير، تزامناً مع مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي - إيدك دبي من 19 إلى 21 يناير.

ويُختتم شهر يناير بعودة معرض جلفود خلال الفترة من 26 إلى 30 يناير، على أن يُقام بشكل متزامن في كل من مركز دبي التجاري العالمي ومركز دبي للمعارض، ويكون أول فعالية كبرى يستضيفها مركز دبي للمعارض المُوسَّع.

ويشهد شهر فبراير تركيزاً على قطاعات الرعاية الصحية والطيران والخدمات اللوجستية والصناعة، حيث ينعقد معرض الصحة العالمي من 9 إلى 12 فبراير، كما ينعقد معرض WHX Labs دبي من 10 إلى 13 فبراير، بجانب استضافة المعرض الدولي للطوابع - دبي 2026 خلال الفترة من 4 إلى 8 فبراير.

وخلال شهر رمضان الفضيل، يستضيف مركز دبي التجاري العالمي "المجلس" خلال الفترة من 18 فبراير إلى 19 مارس، ليرحب بالضيوف لتناول الإفطار طوال الشهر.

وبعد عيد الفطر، تستأنف أجندة الفعاليات في شهري مارس وأبريل، بدءاً من مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا - دوفات خلال الفترة من 24 إلى 26 مارس، ثم معرض الخليج للطباعة والتغليف بالتزامن مع مؤتمر ومعرض دبي العالمي لأمراض الجلد والليزر - دبي ديرما خلال الفترة من 31 مارس إلى 2 أبريل، وتستمر فعاليات أبريل مع معرض الشرق الأوسط للطاقة دبي من 7 إلى 9 أبريل بالتزامن مع معرض دوموتيكس الشرق الأوسط خلال الفترة ذاتها.

ويشهد شهر مايو عودة سوق السفر العربي خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو، كما تُعقد خلاله فعاليات تشمل معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير - ديهاد، والمؤتمر والمعرض الدولي لإدارة الطوارئ والكوارث، ومعرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات - جيسيك خلال الفترة من 5 إلى 7 مايو، إلى جانب المعرض العالمي للتعليم والتدريب - جتكس من 6 إلى 8 مايو، قبل أن يجمع مؤتمر ومعرض سيملس الشرق الأوسط ومعرض بناء وتجهيز المطارات والقمة العالمية لقادة المطارات خلال الفترة من 12 إلى 14 مايو.

ويختتم شهر يونيو النصف الأول من العام بفعاليات تشمل معرض الفنادق ومعرض إندكس والمعرض الدولي للإعلام الرقمي واتصالات الأقمار الصناعية - كابسات خلال الفترة من 2 إلى 4 يونيو، ومعرض فعاليات الشرق الأوسط من 9 إلى 10 يونيو، ومعرض ومؤتمر الشرق الأوسط للسكك الحديدية خلال الفترة ذاتها، وصولاً إلى معرض تشاينا هوم لايف دبي ومعرض الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية خلال الفترة من 17 إلى 19 يونيو، والقمة الشرطية العالمية من 23 إلى 25 يونيو.