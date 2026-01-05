الإثنين 5 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«الفارس الشهم 3» تسيّر إلى غزة دفعة أولى من حمولة «سفينة محمد بن راشد الإنسانية»

«الفارس الشهم 3» تسيّر إلى غزة دفعة أولى من حمولة «سفينة محمد بن راشد الإنسانية»
5 يناير 2026 17:52

دخلت قافلة المساعدات الإنسانية الإماراتية رقم 272، إلى قطاع غزة، ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، محمّلة بـ 387 طناً من الطرود الغذائية. وهي أولى شحنات سفينة محمد بن راشد الإنسانية التي تدخل القطاع.
وحملت سفينة محمد بن راشد الإنسانية، التي وصلت إلى ميناء العريش الأسبوع الماضي، مساعدات غذائية موجّهة لتلبية الاحتياجات العاجلة في غزة، وتشتمل على «10 ملايين وجبة» مقدّمة من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، في إطار الجهود الإماراتية المستمرة لتعزيز الأمن الغذائي ودعم الفئات الأكثر تضرراً.
وقال محمد الكعبي، المنسق الإعلامي لعملية «الفارس الشهم 3» في العريش: «يعمل فريق المساعدات الإنسانية الإماراتي في مدينة العريش ليلاً نهاراً وعلى مدار الساعة لضمان إيصال المساعدات إلى مستحقيها في قطاع غزة بأسرع وقت. وقد بذل الفريق جهوداً كبيرة في تنزيل وتفريغ وتجهيز حمولة سفينة محمد بن راشد الإنسانية منذ وصولها إلى العريش، لتدخل اليوم أولى دفعات حمولتها إلى غزة بعد أسبوع من وصول السفينة».

يأتي إدخال القافلة امتداداً لمنظومة عمل لوجستية متكاملة، يشرف عليها فريق المساعدات الإنسانية الإماراتي في مدينة العريش، تبدأ من تنزيل حمولة السفينة وتفريغها وفق إجراءات تشغيل منظمة، ثم نقل الشحنات إلى المركز اللوجستي للمساعدات الإنسانية الإماراتية في العريش، لاستكمال مراحل التعامل الفني معها، إذ يعمل الفريق ليلاً ونهاراً وعلى مدار الساعة، لضمان سرعة الإنجاز ودقة الإجراءات وسلامة المواد.
في المركز اللوجستي، تُجرى معاينة الطرود وفرزها والتأكد من سلامتها، مع إعادة تعبئة أي طرود متضررة ضمن معايير دقيقة، تراعي جودة المحتوى وصلاحيته، قبل تخزين المساعدات داخل المستودعات، بحسب تصنيفها ونوعيتها، وبما يضمن سهولة التجهيز وسرعة الاستجابة للاحتياجات الميدانية.
بعد استكمال مراحل الفحص والفرز والتخزين، تُجهَّز المواد الغذائية ضمن مسار الإمداد الإنساني لنقلها تباعاً إلى قطاع غزة عبر قوافل المساعدات الإنسانية الإماراتية، في إطار الجهود المستمرة لتأمين الدعم الإغاثي وتلبية الاحتياجات الأساسية للأشقاء الفلسطينيين.
وتواصل عملية «الفارس الشهم 3» جهودها الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني، عبر منظومة إغاثية متكاملة تشمل تسيير القوافل البرية والجسر الجوي والشحن البحري، وتنفيذ مشاريع ومبادرات إغاثية وصحية وغذائية، بما يعكس التزام دولة الإمارات الراسخ بمساندة الأشقاء وتخفيف معاناتهم.

المصدر: وام
