الثلاثاء 6 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تتويج الفائزين في أشواط الحقايق التلاد بمهرجان الظفرة الختامي

خلال تكريم الفائزين
6 يناير 2026 01:21

الظفرة (الاتحاد)

أعلنت ضمن فعاليات مهرجان الظفرة الختامي، أمس، نتائج منافسات مزاينة الإبل لسن الحقايق من الإبل المحليات والمجاهيم، التي جرت في 6 أشواط (تلاد لأبناء القبائل 3 و 4 و 5)، وخصصت لها 60 جائزة، وذلك في موقع المزاينة في مدينة زايد بمنطقة الظفرة بأبوظبي.
وتوّج طحنون محمد المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع خدمات البلدية في منطقة الظفرة، وعبيد خلفان المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في هيئة أبوظبي للتراث، الفائزين في المنافسات، وسط حضور واسع من مُلاك الإبل وعشاق المزاينات التراثية وزوار المزاينة. وأسفرت النتائج في شوط حقايق تلاد لأبناء القبائل 3 - محليات عن فوز «الشايبة» بالمركز الأول، لمالكها علي سالم عبيد هياي المنصوري، وحلت في المركز الثاني «الشيخه»، لمالكها سيف محمد مسلم سالم المنهالي، بينما ذهب المركز الثالث إلى «العنود»، لمالكها سالم ناصر سالم صقر المنصوري.
وفي شوط حقايق تلاد لأبناء القبائل 3 - مجاهيم فازت بالمركز الأول «هيبه»، لمالكها محمد طالب راشد الجابر المري، وجاءت في المركز الثاني «القايــــد»، لمالكها خليفة مكتوم راشد حفيظ المزروعي، ونالت المركز الثالث «مهابه» لمالكها خالد بخيت طناف المنهالي.
وحازت المركز الأول في شوط حقايق تلاد لأبناء القبائل 4 - محليات «جميرا»، لمالكها راشد علي صياح المنصوري، وذهب المركز الثاني إلى «رسا»، لمالكها سالم ناصر سالم صقر المنصوري، بينما حلت بالمركز الثالث «فخر»، لمالكها مكتوم علي مكتوم معويض المحرمي.
وفي شوط حقايق تلاد لأبناء القبائل 4 - مجاهيم حصدت المركز الأول «رسا»، لمالكها محمد صالح محمد غويرب النابت، وجاءت في المركز الثاني «سماء»، لمالكها مطلق سالم مخوت الدوسري، ونالت المركز الثالث «سليمة»، لمالكها مسلم سعيد مسلم المنهالي. وأسفرت النتائج في شوط حقايق تلاد لأبناء القبائل 5 - محليات عن فوز «السولعيه» بالمركز الأول، لمالكها أحمد إبراهيم خليل سيف القبيسي، وأحرزت المركز الثاني «فخر»، لمالكها منصور ناصر سعيد ناصر المنصوري، بينما حصلت على المركز الثالث «ريماس»، لمالكها مبارك عبيد سعيد سالمين المنصوري.
وذهب المركز الأول في شوط حقايق تلاد لأبناء القبائل 5 - مجاهيم إلى «فراعه»، لمالكها علي سالم علي الغيثاني المري، وفي المركز الثاني «سليمة»، لمالكها موزه سيف محمد المزروعي، بينما ذهب المركز الثالث إلى «الطويلة»، لمالكها راشد سالم أبوشهاب المري.
وشهد يوم أمس، دخول الإبل المشاركة في أشواط الحقايق المحليات والمجاهيم، وذلك ضمن أشواط الشرايا لأبناء القبائل (1 و2)، وشوط المهجنات الأصايل1، وسيتم إعلان نتائجها اليوم في تمام الساعة الرابعة عصراً في منصة مزاينة الابل بمدينة زايد، ومن خلال منصات «تراثنا»، التابعة لهيئة أبوظبي للتراث، وعبر قناة بينونة، وإذاعة مهرجان الظفرة 90.1 اف ام في محيط موقع المزاينة.

مهرجان الظفرة
الإمارات
الظفرة
الحقايق
سباقات الحقايق
مزاينة الإبل
