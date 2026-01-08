"أبوظبي للتنمية" يُطلق "منصة أبوظبي العالمية للمياه" بقيمة 2 مليار دولار

أعلن صندوق أبوظبي للتنمية عن إطلاق "منصة أبوظبي العالمية للمياه"، والتي تهدف إلى تمويل مشاريع تنموية نوعية، وفرص استثمارية جديدة، ومبادرات مبتكرة تسهم في تنمية قطاع المياه حول العالم.

وتسعى المنصة إلى استقطاب تمويلات إجمالية بقيمة 2 مليار دولار أميركي، ما يعادل 7.34 مليار درهم، من مؤسسات ومنظمات التمويل المحلية والدولية.

كما سيخصص الصندوق أولى هذه التمويلات بقيمة مليار دولار، ما يعادل 3.67 مليار درهم، وذلك على مدار خمسة أعوام تمتد من 2026 حتى 2030، مستهدفاً نحو 10 ملايين مستفيد حول العالم.

وتهدف المنصة إلى تعزيز الأمن المائي والغذائي في الدول النامية، وتمكين المجتمعات من الوصول إلى مياه نظيفة وآمنة، ودعم الحلول الابتكارية والتقنيات الحديثة في إدارة الموارد المائية، إلى جانب بناء شراكات دولية تُعزّز التعاون والتمويل المشترك، ودعم الاستدامة البيئية وتحسين جودة الحياة، بما يسهم في إبراز الدور التنموي لدولة الإمارات عالمياً.

كما تنسجم المبادرة مع الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة المتعلق بالمياه النظيفة والصرف الصحي، بما يدعم الجهود الدولية الرامية إلى مواجهة تحديات ندرة المياه، وتعزيز العمل المشترك من أجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة لشعوب العالم.

وقال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، إن إطلاق "منصة أبوظبي العالمية للمياه" يجسّد التزام الصندوق بدعم توجّهات القيادة الرشيدة في التعامل مع مختلف القضايا التنموية العالمية الأكثر تأثيراً في حياة المجتمعات، لافتا إلى أن الإطلاق يأتي في إطار تفعيل مستهدفات الإستراتيجية الجديدة للصندوق 2030 بالتركيز على دعم القطاعات الإنمائية ذات الأولوية.

وأضاف أنه من خلال إطلاقنا للمنصة نؤكد التزامنا الفاعل تجاه المجتمع الدولي بدعم التحديات العالمية التي يواجهها هذا القطاع الحيوي، سعياً منا إلى استدامة موارده لتنعم الأجيال القادمة بحياة أفضل.

وأضاف: يسعدنا أن نعلن عن فتح الفرص أمام شركائنا المحليين والدوليين للمساهمة معنا في دعم مستهدفات "منصة أبوظبي العالمية للمياه"، من خلال استقطاب تمويلات مشتركة، وعقد شراكات إستراتيجية، وتبادل خبرات متنوعة، تدعم تسريع تبني الحلول والتقنيات المبتكرة، التي تعزز من الأمن المائي وتمكّن الدول النامية من مواجهة مختلف التحديات المستقبلية.

من جهتها أفادت فاطمة عتيج المزروعي، المدير التنفيذي لمنصة أبوظبي العالمية للمياه، بأن إطلاق صندوق أبوظبي للتنمية للمنصة، يعكس رؤية استباقية استندت إلى دراسات إستراتيجية مكثفة ومقارنات معيارية دولية، أظهرت وجود تحديات تواجه الدول في قطاع المياه، مؤكدة أن السبيل الأمثل لضمان استدامة هذا المورد الحيوي يكمن في تكامل الجهود المحلية والدولية.

وأوضحت أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق مجموعة من الأنشطة الداعمة لتفعيل المنصة، بما يشمل توقيع اتفاقيات تعاون لتنفيذ وتطوير مشاريع تنموية واستثمارية نوعية في قطاع المياه، وتمويل المبادرات والبرامج المبتكرة التي تعزز الأمن المائي، إضافة إلى دعم الأبحاث العلمية والمشاريع التطبيقية التي يقودها الشباب، وإقامة الندوات التي تسهم في رفع الوعي المجتمعي بقضايا المياه.

وتعتمد "منصة أبوظبي العالمية للمياه"، في تنفيذ أهدافها على توظيف مجموعة من أدوات التمويل المتنوعة والمبتكرة، تتضمن التمويل التنموي، وتمويل استثمارات القطاع الخاص الوطني، ودعم الصادرات الوطنية وتقديم الضمانات، إضافة إلى المساهمات الرأسمالية في الشركات، بما يوفّر مرونة في تصميم الحلول التمويلية وفق احتياجات المشاريع وأولويات الدول المستفيدة.

ويمثل إطلاق المنصة خطوة نوعية تضاف إلى السجل الحافل لمسيرة صندوق أبوظبي للتنمية، ويعكس حرصه على توسيع أثره العالمي في دعم مشاريع المياه حول العالم، بجانب التأكيد على التزام الصندوق الراسخ بالأمن المائي كأولوية تنموية مهمة، بما يضمن استدامة الموارد المائية وبناء مستقبل أفضل لشعوب العالم.