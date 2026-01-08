"الإمارات للدراسات" ينظّم جلسة نقاشية حول كتاب "الحكمة"

نظّم مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، جلسة نقاشية، حول كتاب "الحكمة: صاحب الجلالة الملك محمد السادس وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - رؤى ونماذج في التنمية والبناء المؤسساتي"، الذي شارك في تأليفه معالي الدكتور جمال سند السويدي، وذلك بمقر المركز في أبوظبي، أعقبها حفل توقيع للكتاب.

وأكد معالي الدكتور جمال السويدي، في كلمة له خلال الجلسة، أن الكتاب يرصد عمق العلاقات الإماراتية المغربية، ويبرز حكمة الرؤى والسياسات التي قادت مسيرة التنمية والبناء المؤسسي في البلدين، مشيراً إلى أن التجربة المشتركة قامت على التوافق والتشاور وترسيخ القيم والمبادئ الإنسانية.

من جانبه، أشاد الدكتور سلطان النعيمي، مدير المركز، بالكتاب، مؤكداً أنه يتناول موضوعات في غاية الأهمية، ويقدّم نماذج رائدة في التنمية والبناء المؤسساتي، تعكس رؤية قيادية استشرافية في دولة الإمارات والمملكة المغربية.

من ناحيته، قال السفير أحمد التازي، سفير المملكة المغربية لدى الدولة، إن الكتاب عمل علمي رفيع المستوى يوثّق حكمة قائدين استثنائيين جمعتهما رؤية مشتركة في خدمة الإنسان وبناء الأوطان، وترسيخ قيم السلام والتسامح.

من جانبهم أشار المشاركون في الجلسة إلى أن الكتاب يشكّل إضافة نوعية للمكتبة العربية، لما يتضمنه من تحليلات فكرية وتجارب تنموية تسلط الضوء على متانة العلاقات بين البلدين، وتجربتهما في تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.