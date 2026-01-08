«تطوير كهرباء دبي» ينشر 346 ورقة بحثية

دبي (وام)



أصدر مركز البحوث والتطوير، التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي، تقريره الخامس حول الأوراق العلمية والبحثية التي نشرها المركز في مؤتمرات ومجلات علمية دولية ودوريات متخصصة محكّمة.

وأشار معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إلى ارتفاع العدد الإجمالي للأوراق البحثية التي نشرها المركز في مؤتمرات ومجلات علمية عالمية مُحكَّمة إلى 346 ورقة، بعدما أضاف التقرير 71 ورقة بحثية جديدة. وتناولت الأبحاث مجالات متنوعة كالطاقة الشمسية، الشبكات الذكية، تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، والمواد المتقدمة. كما أحرز المركز إنجازاً في مجال الابتكار بتسجيله 64 براءة اختراع، من بينها 18 براءة حصل عليها والباقي قيد الإجراء. ويُعزّز هذه الجهود البحثية فريقٌ مكون من 44 موظفاً وموظفة، منهم 9 حاصلين على شهادة الدكتوراه، و19 حاصلاً على درجة الماجستير.

وأضاف الطاير: «نعمل على جعل دبي وجهة عالمية لأفضل العلماء والباحثين على مستوى المنطقة والعالم، وتعزيز مكانتها قطباً عالمياً قائماً على اقتصاد المعرفة. ويُسهم مركز البحوث والتطوير في إحداث تغيير إيجابي ومؤثّر في دعم ريادتنا العالمية، من خلال توظيف البحث العلمي في تحقيق قفزات نوعية وضمان استدامة موارد المياه والطاقة، وتوفير حلول وتقنيات مبتكرة».

وقال المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة: «تعكس الأوراق البحثية التي نشرها المركز التزام الهيئة بالابتكار وتوطيد التعاون مع مؤسسات عالمية مرموقة، منها جمعية فراونهوفر، وجامعة ستانفورد، والمركز السويسري للإلكترونيات والتقنيات الدقيقة (CSEM)، إلى جانب باحثين من مختلف قطاعات الهيئة».

وتتمحور موضوعات مجالات الأوراق العلمية والبحثية المنشورة في التقرير الخامس للمركز حول رفع قدرة النماذج الشمسية الكهروضوئية على مقاومة الظروف الصحراوية القاسية، وتطوير الجيل القادم من الخلايا الكهروضوئية المبتكرة، ومراقبة الأحمال الكهربائية لكل جهاز بالاعتماد على التعلم العميق وحلول الشبكات العصبونية الالتفافية، وتحليل معتمد على المقارنات لمعايير أداء الطاقة في أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وفوائد مرونة الطلب على الشبكة، واستخدام وحدات القياس الطوري متناهية الصغر (μPMUs) للرصد الأوّلي الاستباقي لأعطال شبكة التوزيع، وتصنيف تقييمات خطوط النقل في الوقت الحقيقي باستخدام التنبؤ الرقمي للطقس، وإعداد خرائط مؤتمتة للمرافق الأرضية من خلال الحلول الروبوتية وتقنيات الاستشعار.