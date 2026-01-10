راشد بن حميد يفتتح مركز جامعة عجمان الطبي

عجمان (وام)

افتتح الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، نائب رئيس مجلس أمناء جامعة عجمان، مركز جامعة عجمان الطبي. ويُعد مركز جامعة عجمان الطبي إضافة مهمة إلى منظومة الرعاية الصحية والتعليمية في إمارة عجمان، حيث يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدّمة لأفراد المجتمع، إلى جانب دوره في دعم تطوير البرامج الأكاديمية، وتعزيز التكامل بين التعليم التطبيقي واحتياجات القطاع الصحي. وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي أن افتتاح المركز ينسجم مع مبدأ المحورية المجتمعية، أحد المبادئ التوجيهية لرؤية عجمان 2030، مشدداً على أن الإنسان يشكّل الركيزة الأساسية للتنمية، وأن الازدهار المستدام يقوم على ترابط المجتمع وتماسكه، والاستجابة لاحتياجاته، وضمان رفاهيته وجودة حياته. وأوضح أن المركز يجسّد هذا التوجه من خلال تقديم خدمات صحية نوعية، وإتاحة بيئة تعليمية تطبيقية تسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على خدمة المجتمع والمشاركة في مسيرة تنميته. ويهدف المركز إلى تقديم منظومة متكاملة من الخدمات الصحية المتخصصة وفق أعلى المعايير الطبية المعتمدة، تشمل طب الأسنان، والأمراض الجلدية، والتجميل، والليزر، والعناية بالصحة العامة، وذلك ضمن بنية تحتية حديثة وتجهيزات طبية متقدمة. كما يوفّر المركز بيئة تدريب سريرية متكاملة لطلبة التخصصات الصحية، بما يعزز مهاراتهم العملية ويربط المعرفة الأكاديمية بالتطبيق المهني، وفق متطلبات وممارسات القطاع الصحي. وشهد حفل الافتتاح جولة تعريفية في مرافق المركز وعياداته التخصصية، اطلع خلالها الشيخ راشد بن حميد النعيمي على مسار تقديم الرعاية الصحية والخدمات العلاجية، وآليات العمل المعتمدة، والدور التعليمي الذي يضطلع به المركز في دعم العملية الأكاديمية والتدريبية لطلبة الجامعة. من جانبه، قال الدكتور كريم الصغير، مدير جامعة عجمان، إن افتتاح مركز جامعة عجمان الطبي يمثل محطة محورية في مسيرة تطوير الجامعة، ويعكس رؤيتها في تعزيز التكامل بين التعليم والخدمة المجتمعية. وأكد أن المركز يسهم في تحقيق أثر مجتمعي مستدام، من خلال تقديم خدمات صحية متخصصة تسهم في تحسين جودة الحياة، إلى جانب إتاحة فرص تدريب عملي لطلبة التخصصات الصحية، بما يعزز جاهزيتهم المهنية ويرسخ ارتباط الجامعة بقضايا المجتمع واحتياجاته. ويأتي افتتاح المركز تأكيداً لنهج الجامعة في إطلاق مبادرات نوعية تجمع بين التعليم التطبيقي والخدمات المجتمعية، بما يدعم منظومة الرعاية الصحية، ويعزز جودة الحياة، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في إمارة عجمان.

