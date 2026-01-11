"شرطة رأس الخيمة" تطور منظومة ذكية متكاملة

الإثنين 12 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

"شرطة رأس الخيمة" تطور منظومة ذكية للرصد والتحليل والاستجابة السريعة
11 يناير 2026 16:28

طورت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة آلية متكاملة للرصد والتحليل والاستجابة السريعة، تهدف إلى استشراف التحديات، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية والتشغيلية بالاعتماد على التقنيات الذكية، والذكاء الاصطناعي لتحديد المخاطر المحتملة.

 

وقال العميد ركن دكتور يوسف سالم بن يعقوب، مدير عام العمليات المركزية بالإنابة في شرطة رأس الخيمة، إن هذه المنظومة ترتكز على التنبؤ بالنقاط الساخنة، وربط الدوريات والكاميرات بغرف العمليات، لتعزيز الاستجابة وتقليل المخاطر.

 

وأضاف أن آثارها انعكست من خلال المبادرات المبتكرة في سلامة الطرق، والمركبات الذكية، والدوريات الذاتية القيادة، وأنظمة الإنذار المبكر، فضلًا عن المنصات الذكية لتقديم خدمات مجتمعية واستباقية وتعزيز التواصل مع شرائح المجتمع كافة، وتقديم خدمات متنوعة بجودة وكفاءة وسرعة عالية، تلبي تطلعات الجمهور وتسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية.

 

المصدر: وام
رأس الخيمة
الإمارات
شرطة رأس الخيمة
