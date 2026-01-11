سلطان بن أحمد القاسمي يشهد حفل تخريج طالبات درجة البكالوريوس بجامعة الشارقة دفعة فصل الخريف 2025

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، اليوم، في قاعة المدينة الجامعية، تخريج 664 طالبة بدرجة البكالوريوس بجامعة الشارقة من مختلف الكليات، والذي أقيم على حفلين.وبلغ عدد الخريجات في حفل التخريج الأول 335 خريجة، من كليات إدارة الأعمال، والهندسة، والحوسبة والمعلوماتية، والعلوم، بينما بلغ عدد الطالبات في حفل التخريج الثاني 329 خريجة، من كليات الاتصال، والآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، والسياسات العامة، والشريعة والدراسات الإسلامية، والفنون الجميلة والتصميم، والقانون.

وكان الحفلان قد استهلا بعزف السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتلاوة عطرة لآيات من القرآن الكريم، ليلقي الدكتور عصام الدين عجمي مدير الجامعة بعدها كلمة، قدم فيها أسمى آيات الشكر والتقدير والتهنئة إلى سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، لتفضله برعاية وحضور حفلي تخريج طالبات البكالوريوس مباركاً للخريجات نجاحهن وتفوقهن، ولآبائهن وأمهاتهن وأولياء أمورهن الذين ساندوهن في رحلتهن العلمية حتى اكتمالها بالتخرج.





وتناول مدير جامعة الشارقة اهتمام الجامعة برسالة العلم، وتأهيل طلبتها بأرقى أنواع العلوم لخدمة المجتمع، قائلاً «لم تكن الجامعة يوماً جدراناً وقاعات، بل كانت رسالةً ووعداً، وعداً بتأهيل إنسان. ففي جامعة الشارقة، حرصنا على أن تكون المعرفة مرتبطة بالقيم، وأن يكون البحث العلمي موجهاً لحل قضايا حقيقية، وأن تكون الطالبة شريكة ومساهمة في صناعة المستقبل».

وأضاف عجمي مخاطباً الخريجات، ولافتاً إلى مكانة جامعة الشارقة المرموقة، قائلاً «تنطلقن اليوم من جامعة راسخة المكانة، جامعة أثبتت أن التميز خيارٌ استراتيجي، وأن الريادة ثمرة رؤية وعمل متواصل، حتى أصبحت ذات حضور أكاديمي وبحثي مرموق، وهذا بشهادة عدد كبير من مؤسسات التصنيف العالمية، مما يترجم بوضوح المستوى الرفيع الذي بلغته الجامعة في المجالين الأكاديمي والبحثي. أما في مجال الابتكار وتحويل الأفكار إلى واقع ملموس، فقد أثبتت جامعة الشارقة أنها تخطت كونها مؤسسة أكاديمية تقليدية، لتغدو منصة إقليمية لإنتاج المعرفة، وحاضنة للابتكارات التقنية».

واختتم مدير جامعة الشارقة بتوصية الخريجات بالإيمان بدور ورسالة المرأة المتعلمة القادرة على القيادة والتغيير، وصناعة الحلول وروح الابتكار والريادة في المجالات التقنية والعلمية.

وألقت الخريجة هند مسلم المرزوقي، من كلية الحوسبة والمعلوماتية، كلمة نيابةً عن زميلاتها الخريجات، توجهت فيها بالشكر والامتنان إلى سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، على حضوره وتشريفه حفل التخرج، وقيادته الملهمة والطموحة للجامعة لمواصلة مسيرتها العلمية.





ووجهت التهنئة والشكر والتقدير إلى إدارة الجامعة وأساتذتها وأولياء أمور الطالبات على ما بذلوه من جهود كبيرة كللت مسيرتهن بالنجاح، وقالت «نعاهدكم بأن نكون خير سفراء لديننا، ووطننا، وقادتنا، وجامعتنا، وأن تكون الأخلاق العالية في صدارة قيمنا في العلم والعمل حيثما كنا. فنحن خريجات جامعة الشارقة، ونفتخر».

كما ألقت الخريجة ريم صلاح الهاشمي، من كلية القانون، كلمة نيابة عن زميلاتها الخريجات، توجهت فيها بالشكر والامتنان إلى سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، على حضور سموه وتشريفه حفل التخريج، مضيفة «لم تكن الجامعة مكانًا لنتعلم فيه فقط، بل فضاءٌ دخلناه بأسئلتنا، وخرجنا منه بوعي أعمق وشخصيات أقوى. منحنا فيها فرصًا كثيرةً، وخضنا تجارب غرست فينا الثقة، وفتحت لنا مساحات لنعبر عن أفكارنا، ونسمع أصواتنا، ونكتشف ما نحبه، وما نؤمن به، وما نسعى إليه».

واختتمت الهاشمي كلمتها بتهنئة إدارة الجامعة والأساتذة، وزميلاتها الخريجات وأولياء الأمور الذين دعموا بناتهم حتى نجاحهن وتخرجهن.وتفضل سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي بتسليم الشهادات للطالبات الخريجات من كافة برامج البكالوريوس في كليات إدارة الأعمال، والاتصال، والآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، والحوسبة والمعلوماتية، والسياسات العامة، والشريعة والدراسات الإسلامية، والعلوم، والفنون الجميلة والتصميم، والقانون، والهندسة، مباركاً سموه لهن التخرج، ومتمنياً لهن التوفيق في حياتهن المقبلة ومسيرتهن العملية.