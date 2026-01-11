إطلاق «منصة قضاء الشارقة» الرقمية لتوحيد خدمات القضاء والنيابة

الشارقة (وام)

أطلق مجلس القضاء في إمارة الشارقة، منصته القضائية الرقمية الجديدة «منصة قضاء الشارقة www.sjd.ae»، التي توحّد خدمات المحاكم ودائرة القضاء والنيابة العامة ضمن منظومة رقمية متكاملة، في إطار جهود المجلس تجسد المنصة رؤية المجلس في ترسيخ منظومة قضائية تقوم على الكفاءة والشفافية، وسهولة الوصول من خلال إتاحة خدمات قضائية وقانونية رقمية لجميع أفراد المجتمع، وتمكينهم من إنجاز معاملاتهم عن بُعد دون الحاجة إلى الحضور الشخصي إلى الجهات القضائية، بما يسهم في تحسين تجربة المتعامل، ورفع كفاءة العمل القضائي. ، وتُيسِّر وصول المتعاملين إلى الخدمات القضائية والقانونية عبر قنوات رقمية حديثة وآمنة.

وأوضح المجلس أن المرحلة الأولى من إطلاق المنصة، تشمل توفير باقات من الخدمات القضائية والقانونية المتخصصة، أبرزها خدمات القضاء الرقمي المعنية بالدعاوى المدنية والتجارية والعمالية والأحوال الشخصية والتنفيذ، وخدمات النيابة العامة المتخصصة في إدارة ومتابعة القضايا الجزائية، وخدمات الكاتب العدل المتعلقة بالتوثيق العدلي وإجراءات الإقرار والتوكيل، وخدمات التوثيقات المقدّمة للأفراد والمؤسسات في معاملات التوثيق.

وأكد المجلس أن هذه المرحلة هي الأولى ضمن مشروع تطوير المنصة، وأن العمل مستمر خلال الفترة المقبلة على توسيع نطاق الخدمات وإضافة باقات جديدة من الخدمات الرقمية، بما في ذلك إدراج خدمات مدعومة بالذكاء الاصطناعي بشكل تدريجي لتوفير تجربة قضائية رقمية أكثر تطوراً وفعالية، وفق أفضل الممارسات العالمية.

وقال الشيخ فيصل بن علي المعلا، أمين عام مجلس القضاء، إن «منصة قضاء الشارقة» ستسهم في تسريع الإجراءات واختصار الوقت والجهد على المتقاضين والمتعاملين، وتعزيز جودة الخدمات، بما يواكب توجهات الإمارة نحو تطوير قضاء رقمي متكامل يدعم مفهوم العدالة الرقمية، ويعزز سهولة الوصول إلى الخدمات القضائية والقانونية.

وأضاف الشيخ فيصل بن علي المعلا أن إطلاق المنصة يأتي ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى الارتقاء بمنظومة العمل القضائي، وتحسين تجربة المتعاملين، وتوفير خدمات عدلية رقمية متقدمة تلبي احتياجات المجتمع، وتواكب التحولات التقنية الحديثة.