اليوم.. آخر مهلة لتقديم طلبات مراجعة نتائج امتحان الفصل الأول

دينا جوني (أبوظبي)

حددت وزارة التربية والتعليم اليوم الثلاثاء آخر موعد لاستقبال طلبات التظلم «مراجعة الدرجات» على نتائج الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2026-2025، بعد أن فتحت باب التقديم يوم السبت الماضي، محددة ضوابط وآلية واضحة لتقديم الطلبات لطلبة الصفوف من التاسع حتى الحادي عشر.

وأكدت الوزارة، أن التظلمات تقتصر على مراجعة الجزء الورقي من اختبار نهاية الفصل «التقييم الختامي»، وبحد أقصى ثلاث مواد دراسية فقط، على أن تشمل مواد محددة هي: اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والعلوم، والفيزياء، والرياضيات، ويتم تقديم الطلبات إلكترونياً عبر نموذج معتمد. وأوضحت الوزارة أن تقديم طلبات التظلم يتم إلكترونياً عبر نموذج معتمد عممته على مختلف الإدارات المدرسية، على أن تكون المراجعة محصورة في قرار تقدير درجة التقييم الختامي «الاختبار التحريري».

وأشارت الوزارة إلى أن آلية التظلم تشمل أربع فئات خاصة، هي: الطلبة أصحاب الهمم ممن يخضعون لخطة تربوية فردية أو خطة تكييف ومواءمة، والطلبة المرضى أو مرافقي المرضى للعلاج داخل الدولة أو خارجها، إضافة إلى أصحاب الأعذار الطبيّة، وحالات وفاة قريب من الدرجة الأولى.

في المقابل، أكدت الوزارة أن هناك ثماني حالات لا تخضع لإجراءات التظلم، تشمل طلبات مراجعة درجات التقييم التكويني، التي تتم معالجتها مباشرة عبر إدارة المدرسة، وطلبات منح فرص إضافية لاختبار الإعادة، وطلبات تعديل النسب للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي، والاستثناء من نسبة الحضور البالغة 65% لطلبة الحلقات (1-2-3). كما لا تشمل التظلمات الطلبات الخاصة بتصنيف الطلبة من ذوي الهمم بعد اعتمادها في نهاية العام الدراسي، والطلبات المقدمة ضمن أنظمة أو مناهج تعليمية أخرى، إضافة إلى حالات السلوك وحالات الغش، وكذلك مواد الاختبار الإلكتروني فقط.