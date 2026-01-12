حمدان بن زايد يطلع على أبرز المشاريع الاستراتيجية لقطاعي الطاقة والمياه في منطقة الظفرة

استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وفدا من دائرة الطاقة في أبوظبي، برئاسة معالي الدكتور عبدالله حميد الجروان، رئيس الدائرة، وذلك للاطلاع على أبرز المشاريع الاستراتيجية لقطاعي الطاقة والمياه في منطقة الظفرة.





جرى خلال اللقاء استعراض أهم التوجهات الاستراتيجية وأولويات وخطط الدائرة للمرحلة المقبلة الهادفة إلى تعزيز كفاءة خدمات الطاقة والمياه، وضمان الجاهزية التشغيلية لمواكبة متطلبات النمو السكاني والتنموي في المنطقة، بما يسهم في استدامة الموارد والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع وقطاع الأعمال والشركات.





واطلع سموه على خطط تطوير منظومة قطاع الطاقة والمياه، مؤكداً أهمية تضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية، بما يسهم في رفع كفاءة تقديم الخدمات المرتبطة بهذا القطاع الحيوي على المدى الطويل، وفق أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة.





وأشاد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان بجهود ومبادرات دائرة الطاقة في أبوظبي في تبني حلول متقدمة لإدارة الخدمات المرتبطة بالطاقة والمياه، بما يعزز كفاءة التشغيل ويواكب التحولات التقنية في هذا القطاع الحيوي، انسجاما مع رؤية القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، في ترسيخ نهج الاستدامة وتعزيز كفاءة استخدام الموارد.





وأضاف سموه أن المرحلة المقبلة تتطلب تكثيف الجهود لتعزيز جاهزية قطاعات الطاقة والمياه للمستقبل، من خلال تبني نماذج تشغيل أكثر كفاءة ومرونة، وتوسيع نطاق استخدام الحلول الذكية والتقنيات المتقدمة، بما يدعم التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة، ويسهم في تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وحماية الموارد، تماشيا مع التوجهات الوطنية وأهداف استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والمسؤولية البيئية.





من جانبهم، أعرب أعضاء وفد دائرة الطاقة في أبوظبي عن تقديرهم لدعم سموه وحرصه على متابعة مستجدات المشاريع الاستراتيجية في منطقة الظفرة، مؤكدين التزام الدائرة بمواصلة العمل مع مختلف الشركاء لتعزيز كفاءة واستدامة منظومة الطاقة والمياه، بما يخدم المجتمع ويدعم مسيرة التنمية الشاملة في الإمارة.

حضر اللقاء الشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وسعادة ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة، وسعادة محمد على المنصوري، مدير عام بلدية منطقة الظفرة، وسعادة المهندس أحمد بالعاجر الرميثي، وكيل دائرة الطاقة، إلى جانب عدد من المسؤولين.