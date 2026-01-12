الثلاثاء 13 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

ذياب بن محمد بن زايد يحضر حفل استقبال بمناسبة عقد قران عبدالله فهد الصباح

ذياب بن محمد بن زايد يحضر حفل استقبال بمناسبة عقد قران عبدالله فهد الصباح
12 يناير 2026 21:38
12 يناير 2026 21:38

حضر سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأُسر الشهداء، حفل الاستقبال الذي أقامه معالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في دولة الكويت الشقيقة، بمناسبة عقد قران نجله الشيخ عبدالله فهد يوسف سعود الصباح إلى كريمة السيد حسام فوزي الخرافي.

وأعرب سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد عن خالص التهاني للعروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أُسرية هانئة وسعيدة.

ورافق سموّه خلال الحفل سعادة الشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان، نائب وزير دولة، وعدد من أصحاب المعالي والسعادة وكبار المسؤولين من دولة الإمارات العربية المتحدة.

حضر حفل الاستقبال، الذي أُقيم اليوم في ديوان الشيخ عبدالعزيز سعود الصباح وإخوانه في منطقة السالمية في دولة الكويت، عددٌ من كبار المسؤولين وأقارب العروسين، وجمعٌ من المدعوّين.

المصدر: وام
