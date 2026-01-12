ذياب بن محمد بن زايد يحضر حفل استقبال بمناسبة زفاف عثمان عبدالله اليحيا

حضر سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، حفل الاستقبال الذي أقامه معالي عبدالله علي عبدالله اليحيا، وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، بمناسبة زفاف نجله عثمان إلى كريمة مبارك عبدالله مبارك البنوان.





وأعرب سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد عن خالص التهاني للعروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية هانئة وسعيدة.





ورافق سموه، خلال الحفل، سعادة الشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان، نائب وزير دولة، وعدد من أصحاب المعالي والسعادة وكبار المسؤولين من دولة الإمارات العربية المتحدة.

حضر حفل الاستقبال، الذي أقيم في فندق سانت ريجيس الكويت، عدد من كبار المسؤولين وأقارب العروسين، وجمع من المدعوّين.